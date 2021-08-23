В мемориальном доме-музее Чуйкова всегда открыты двери для горожан

Столичный муниципалитет ко Дню независимости нашей страны продолжает знакомить с жителями города. Сегодняшнее повествование о мемориальном доме-музее Семена Чуйкова. Там горожан встречает заведующая музеем Марина Закревская. Она отдала 32 года жизни служению историческому наследию нашей страны. Сразу после окончания Педагогического института русского языка и литературы, она начала свой трудовой путь именно здесь.

Музей расположен в самом центре столицы. И если заглянуть в эти всегда открытые двери, становится ясно: несмотря на привычную внешнюю неторопливость и размеренность, жизнь в музее бьет ключом.

Дом-музей народного художника, дважды лауреата Государственной премии СССР Чуйкова был создан в 1987 году в канун 85-летия со дня рождения художника. Семен Чуйков основатель художественного музея, организатор Союза художников нашей республики. Экспозицию музея составляет обширный материал, охватывающий 60-летний период творческого пути художника и развития кыргызского изобразительного искусства. Среди экспонатов: картины, этюды, фотографии, документы, письма, личные вещи.

Сотрудники стараются сохранить в музее все в первозданном виде, а также поддерживать традиции бывшего хозяина этого особняка. Для посетителей всегда доступны не только экспозиция и подробная экскурсия, но и видеофильм о судьбе и творчестве художника. Вы можете прийти на тематические вечера, вечера воспоминаний, временные выставки к знаменательным датам, вечера памяти, панельные дискуссии, мастер-классы.

Кстати, к 140-летию города Бишкек по проекту ОО "Kyrgyz union Bishkek" сняли историю города и музея С.А.Чуйкова. А Марина Закревская за годы работы была награждена почетными грамотами министерства культуры, управления культуры мэрии столицы, почетной грамотой Бишкекского городского кенеша.