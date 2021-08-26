С засухой и без волшебной палочки

Урожай пшеницы в нынешнем году будет на 30 процентов меньше прошлогоднего. Но государство, по словам главы аграрного ведомства Аскара Жаныбекова, сделает все возможное для обеспечения кыргызстанцев хлебом. Интересно, каким образом? У министра есть волшебная палочка?

Ситуация на полях в нынешнем году удручающая. Из–за засухи фермеры собирают в среднем по 12,6 центнера зерна с гектара, а в прошлом намолачивали по 20 и более. Всего собрано за первую декаду августа 169,3 тысячи тонн, год назад к этому времени - 321, 9 тысячи. А для полного обеспечения страны хлебом необходимо заложить в закрома минимум 800 тысяч тонн зерна пшеницы, стоимость килограмма которого с начала года подскочила на 40 процентов. Сейчас хлебозаводы и мельницы вынуждены покупать пшеницу по 29,15 сома за кило-

грамм, что ставит предприятия на грань разорения. Для того чтобы переработчикам получить хотя бы минимальную прибыль, они должны продавать даже так называемые муниципальные буханки по 30–35 сомов, но им это сделать никто не разрешит. Одним словом, перспективы в хлебопроизводстве грустные.

У основных поставщиков зерна свои проблемы. В России опять же из–за засухи пшеницы соберут, по предварительным данным, на 100 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году, - 133 миллиона тонн. В Казахстане по этой причине на два миллиона тонн меньше - 12,5 миллиона тонн. Конечно, есть надежда, что партнеры по ЕАЭС нас не оставят в беде, помогут, чем смогут. Но вот по какой цене и какого качества будут реализовывать продукцию, ответить сложно. Как стало известно редакции, заготовительные коммерческие фирмы Кыргызстана уже ведут переговоры с россиянами и казахстанцами на предмет поставок зерна пшеницы и муки. И есть согласие в принципе, но до подписания конкретных договоров дело пока не дошло.

Ждет ли нас осенью и зимой конкретный скачок цен на муку, макаронные и хлебобулочные изделия? Эксперты утешают: резких взлетов не будет, но плавное увеличение стоимости этих продуктов на 2–3 сома и снижение их качества возможно. В тесто, к примеру, производитель будет вынужден безбожно класть всевозможные добавки. Этим многие и сейчас грешат, но через пару–тройку месяцев вообще потеряют границы утвержденных стандартов.

А вот министр Аскар Жаныбеков настроен оптимистично. Он утверждает, что ведет переговоры с российскими селекционерами о поставках высокоурожайных семян пшеницы. "Нам нужно приобрести такой посадочный материал, - подчеркнул он на встрече с журналистами, - чтобы крестьяне получали с гектара не по 20–24 центнера, а по 40".

Для изобильного полива в засушливых районах страны, прежде всего в нижней зоне Чуйской области, будет сдано в эксплуатацию 260 скважин.

Но это в будущем сезоне, а сегодня очень тревожно.