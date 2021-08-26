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В воскресенье в Бишкеке пройдет ярмарка сельхозпродукции

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- Вячеслав Аникин
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Эта импровизированная торговая точка будет расположена на улице имени Раззакова (между Киевской и Токтогула). Как ожидается, свою продукцию на ярмарке будут реализовать более 100 фермеров из Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

По словам сотрудников Министерства сельского хозяйства, мелиорации и развития регионов, цены на ярмарке будут не очень высокими. Так, килограмм говядины обойдется горожанам в 450 сомов, баранины - в 450-460 сомов, конины - в 440 сомов. Мука высшего сорта будет реализовываться по 30 сомов, первого - по 27, второго - по 24 сома, яйца по 50-63 сома, макароны - будут дешевле на 14-20 процентов.

Планируется также установить низкие цены и на овощи. Примерная цена помидоров - 22-23 сома, огурцов - 20-32 сома, другие дары природы будут дешевле - на 10-15 процентов дешевле, мед и рыба на 8-12 процентов.

К сожалению, не ожидается скидок на растительное масло. Эта продукция почти вся импортная, а потому цены на на масло диктует зарубежный производитель.

В Минсельхозе также сообщили о том, что в октябре планируется регулярное проведение ярмарок сельхозпродукции. Они горожанам понравились, хотя бишкекчане жаловались на некоторых продавцов, которые устанавливали высокие цены на свои продовольственные товары.

Значит, отдельно взятые реализаторы не выполняли своих обещаний не завышать цены на реализуемую ими продукцию. Как будет на этот раз - посмотрим.


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URL: https://www.vb.kg/405492
Теги:
Минсельхоз, ярмарка
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