Погода
$ 84.53 - 84.80
€ 98.15 - 99.47

Архивная служба Кыргызстана отмечает 95-летие

222  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В архивах республики хранится более 4 миллионов 400 тысяч единиц документов, охватывающих период с середины ХIХ века по настоящее время. Из них 4 миллиона 292 тысяч - на бумажной основе, более 16 тысяч кинодокументов, около 92 тысяч фотодокументов, более 6 тысяч фонодокументов, более одной тысячи видео. Государственное архивное агентство при министерстве цифрового развития является богатейшим информационным ресурсом страны.

Министерство ставит планы по полной цифровизации отрасли, оцифровке архивных документов для обеспечения их дальнейшей сохранности и создания фонда пользования, а также интеграция архивов в систему электронного документооборота.

Важно отметить, особую значимость архивов, как хранилищ исторической памяти, имеющих непреходящую общественную, государственную и культурную ценность. Архивные документы являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия народа Кыргызстана и ее информационных ресурсов не только нашей страны, но и всего человечества.

Экскурс:

30 августа 1926 года Облисполком Киргизской автономной области принял постановление "Об организации архивного дела в КАО и приведении в порядок архивного материала при учреждениях, находящихся на территории КАО". В соответствии с этим постановлением 1 сентября 1926 года при облисполкоме КАО было создано Архивное бюро, на которое возлагалась организация архивного дела и приведении в порядок архивного материала при учреждениях, находящихся на территории Кыргызстана. В октябре 1993 года дата 30 августа была официально объявлена, как "День архивиста Кыргызской Республики".

В схему управления Архивного агентства входят три центральных государственных архива республиканского значения (Центральный государственный архив, госархивы общественно-политической документации и кинофотофонодокументов), 8 областных (в Ошской области 2), 53 районных и городских государственных архива, 1 территориальный архив (Суусамырский в Чуйской области). Всего в стране насчитывается 65 государственных архивов, в них хранится обширная ретроспективная информация по истории Кыргызстана, административно-территориальному делению, истории различных государственных и общественных учреждений и организаций всех отраслей хозяйства, культуры, науки, взаимоотношений с зарубежными странами, данные о знаменитых людях Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405516
Теги:
архив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  