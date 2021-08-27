Архивная служба Кыргызстана отмечает 95-летие

В архивах республики хранится более 4 миллионов 400 тысяч единиц документов, охватывающих период с середины ХIХ века по настоящее время. Из них 4 миллиона 292 тысяч - на бумажной основе, более 16 тысяч кинодокументов, около 92 тысяч фотодокументов, более 6 тысяч фонодокументов, более одной тысячи видео. Государственное архивное агентство при министерстве цифрового развития является богатейшим информационным ресурсом страны.

Министерство ставит планы по полной цифровизации отрасли, оцифровке архивных документов для обеспечения их дальнейшей сохранности и создания фонда пользования, а также интеграция архивов в систему электронного документооборота.

Важно отметить, особую значимость архивов, как хранилищ исторической памяти, имеющих непреходящую общественную, государственную и культурную ценность. Архивные документы являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия народа Кыргызстана и ее информационных ресурсов не только нашей страны, но и всего человечества.

Экскурс:

30 августа 1926 года Облисполком Киргизской автономной области принял постановление "Об организации архивного дела в КАО и приведении в порядок архивного материала при учреждениях, находящихся на территории КАО". В соответствии с этим постановлением 1 сентября 1926 года при облисполкоме КАО было создано Архивное бюро, на которое возлагалась организация архивного дела и приведении в порядок архивного материала при учреждениях, находящихся на территории Кыргызстана. В октябре 1993 года дата 30 августа была официально объявлена, как "День архивиста Кыргызской Республики".

В схему управления Архивного агентства входят три центральных государственных архива республиканского значения (Центральный государственный архив, госархивы общественно-политической документации и кинофотофонодокументов), 8 областных (в Ошской области 2), 53 районных и городских государственных архива, 1 территориальный архив (Суусамырский в Чуйской области). Всего в стране насчитывается 65 государственных архивов, в них хранится обширная ретроспективная информация по истории Кыргызстана, административно-территориальному делению, истории различных государственных и общественных учреждений и организаций всех отраслей хозяйства, культуры, науки, взаимоотношений с зарубежными странами, данные о знаменитых людях Кыргызстана.