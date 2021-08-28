В Балыкчы прошел I съезд детских церковных хоров Кыргызстанской епархии

На территории храма святой блаженной Ксении Петербургской в городе Балыкчы прошел первый съезд детских церковных хоров Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

В программу необычного мероприятия была включена лекция и мастер-класс по антифонному пению (это когда попеременно звучат два хора), подготовленные почетным консультантом отдела церковного пения Натальей Цуркан.

В ходе лекции ребята познакомились с историей антифонного пения и с яркими примерами его современного исполнения. Полученные знания были закреплены на совместных спевках и за божественной литургией.

Руководителем отдела церковного пения Евгенией Фисенко была проведена практическая работа по особенностям звучания детско-юношеского хора. Помимо коллективной работы над вокальными навыками, состоялись также индивидуальные консультации по постановке детских голосов.

В течении четырех дней ребята из церковных хоров храмов архистратига Михаила села Беловодское, храма великомученика Димитрия Солунского села Сосновка и храма праведного Иоанна Кронштадского села Манас, участвовали в совместных спевках и мастер-классах по повышению уровня певческого искусства.