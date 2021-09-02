Погода
$ 84.58 - 84.79
€ 98.85 - 100.35

Новая редакция Налогового кодекса вынесена на общественное обсуждение

392  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение новую редакцию Налогового кодекса . Проект размещен на сайте кабинета министров.

Инициаторы отмечают, что Налоговый кодекс не будет изменен коренным образом. Туда включат главы, отвечающие требованиям нынешнего времени и правил ЕАЭС.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрение двух основных подходов к налогообложению: общий налоговый режим, предусматривающий такие основные налоги, как налог на прибыль, налог с продаж (НсП) и упрощенную систему на основе Единого налога.

Также вводится НДС на услуги иностранных компаний, как Google.

Кроме того, в проекте Налогового кодекса отдельным направлением налоговой политики будет предоставление льгот на срочной основе и с проведением оценки эффективности.Перечень налоговых льгот, подлежащих оценке, а также порядок и виды оценки эффективности налоговых льгот, будут утверждаться кабмином.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405854
Теги:
Налоговый кодекс, Кыргызстан, Министерство экономики и финансов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  