Новая редакция Налогового кодекса вынесена на общественное обсуждение

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение новую редакцию Налогового кодекса . Проект размещен на сайте кабинета министров.

Инициаторы отмечают, что Налоговый кодекс не будет изменен коренным образом. Туда включат главы, отвечающие требованиям нынешнего времени и правил ЕАЭС.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрение двух основных подходов к налогообложению: общий налоговый режим, предусматривающий такие основные налоги, как налог на прибыль, налог с продаж (НсП) и упрощенную систему на основе Единого налога.

Также вводится НДС на услуги иностранных компаний, как Google.

Кроме того, в проекте Налогового кодекса отдельным направлением налоговой политики будет предоставление льгот на срочной основе и с проведением оценки эффективности.Перечень налоговых льгот, подлежащих оценке, а также порядок и виды оценки эффективности налоговых льгот, будут утверждаться кабмином.