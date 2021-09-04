Объем промышленного производства в КР снизился на 10,3 процента

За январь-июль 2021 года промышленными предприятиями произведено валовой продукции на сумму 175,5 миллиарда сомов, индекс физического объема составил 89,7 процента. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что снижение объемов промышленного производства произошло за счет сокращения объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий на 31,7 процента, что обусловленного уменьшением производства на месторождении Кумтор согласно производственному плану на текущий год.

По итогам за 7 месяцев 2021 года объем промышленного производства без предприятий по разработке месторождения "Кумтор" увеличился на 16,3 процента за счет увеличения производства резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов в 1,7 раза, очищенных нефтепродуктов - на 43,1 процента, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности - на 40,8 процента, пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий - 10,6 процента, текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий - на 9,3 процента.

В добыче полезных ископаемых объем производства продукции по итогам за январь-июль 2021 года сложился в сумме 13,8 миллиарда сомов, а индекс физического объема составил 105,3 процента.

В обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (удельный вес в общем объеме промышленного производства 9,1 процента) объем производства за январь-июль 2021 года составил 23,5 млрд сомов и увеличился на 6,2 процента к уровню соответствующего периода 2020 года.