Иссык-Кульские Игры - кыргызская Олимпиада (фото)

В эти дни в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района проходят XX Международные Иссык-Кульские спортивные игры под девизом: "Азия - регион мира и сотрудничества". За победу в 23 дисциплинах за медали сражаются более двух тысяч активных любителей здорового образа жизни из Казахстана, России, Узбекистана и России.

Первые Иссык-Кульские спортивные Игры были организованы и проведены в далеком 2000 году президентом Международной Конфедерации спортивных организаций Борисом Рогатиным и покойным ныне бывшим председателем Республиканского Совета добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов Кыргызстана Александром Галкиным. Не могли два ветерана профсоюзного спорта смириться с мыслью, что оздоровительная отрасль в бывших странах Советского Союза стала независимой и суверенной, рушатся прочные человеческие связи, в результате страдает спорт и здоровье человека. Теперь их дело продолжает преемник Александра Галкина - Владимир Лецкий. Благодаря его энтузиазму, Игры стали называть кыргызской Олимпиадой, они полюбились огромному числу любителей спорта во многих странах Содружества. В адрес Лецкого критики по поводу организации Игр -хоть отбавляй, говорят даже о целесообразности их проведения. Наверно, у Лецкого опустились бы руки, но каждую весну ему звонят спортсмены и узнают, когда будут проходить Игры, по каким видам. Этот интерес к соревнованиям простых людей и придает силы умелому организатору физкультурного движения в стране. Лецкий твердо уверен, что когда-нибудь на Иссык-кульские Игры будут приезжать любители здорового образа жизни не только из стран ближнего, но и дальнего зарубежья.

Когда-то Иссык-Кульские Игры открывали первый президент России Борис Ельцин, космонавты Алексей Леонов, Салижан Шарипов и другие известные в странах Содружества люди. Ныне по известным причинам знаменитости не могут приехать на Иссык-Куль, но популярность Игр от этого не пострадала, их уже давно называют кыргызским спортивным брендом, кыргызской Олимпиадой. И в этих словах есть немалая доля правды.Да, в состязаниях на берегу изумрудного озера принимают участие в основном спортсмены - любители, но во всем мире проводятся такие турниры, К примеру, в Болгарии, Венгрии они называются "Играми трудящихся", в каждой из них принимает участие до 10 тысяч человек.

К сожалению, далеко не все спортивные чиновники Кыргызстана понимают значение Иссык-Кульских Игр. Запретить их они не могут, потому как состязания проводят лидеры профсоюзного спорта нашей страны, но и помогать не желают. А может это и к лучшему. Давно известно: когда в дело вмешивается госчиновник, то обязательно будут провал, всевозможные коррупционные деяния.

Вот и на открытие XX Иссык-Кульских игр не прибыли министр спорта Кайрат Иманалиев, директор Госагентства по физической культуре и спорту Канат Шабданбаев. Очевидно, они решили, не участвовать в мероприятии, организованном профсоюзами. Дескать, это их не касается. Следовательно, и здоровье кыргызстанцев их не касается. Такая вот прослеживается логика в действиях чиновников. Зато мощную поддержку Владимиру Лецкому оказал руководитель Дирекции по неолимпийским видам Госагентства по спорту Асеин Торогельдиев. Значит, остались у нас еще неравнодушные к массовому спорту люди.

Председатель Бишкекского управления физической культуры и спорта Нурлан Токоноев также приложил огромные усилия для того, чтобы столичные спортсмены-любители выступили на Играх самым лучшим образом. Команда Бишкека стала самой многочисленной на Играх. 150 физкультурников борются за медали практически во всех видах спорта."В столице уделяется большое внимание развитию массового спорта, - сказал Нурлан Токоноев корреспонденту VB.KG. - Мы проводим спартакиады школьников, лицеистов, студенческие универсиады, а соревнование под названием "Мама, папа, я - спортивная семья стали фишкой нашего управления".

Усилия председателя Бишкекского управления по спорту и его коллег не прошли даром. Уже в первый день соревнований, столичные пловцы завоевали 9 медалей. Столичная команда стала первой в общекомандном зачете, скорее всего, она и будет победителем юбилейных Иссык-Кульских Игр.

Многочисленные команды привезли также "Кыргыз темир жолу", Аэропорт "Манас", несколько учебных заведений нашей страны. Много спортсменов из Казахстана, примерно 30 атлетов представляют Узбекистан, а вот российских дружин, к сожалению, - мало. В принципе, это и понятно - пандемия не позволила спортивным деятелям этой страны прислать на Игры многочисленные дружины. Но как сказал корреспонденту VB.KG Владимир Лецкий, россияне твердо намерены участвовать в XXI Иссык-Кульских Играх.

Да, госчиновники Кыргызстана с прохладцей относятся к Иссык-Кульским Играм, но зато спортом в нашей стране стало заниматься больше людей. И это факт. К примеру, простой служащий Кыргызаэронавигации Талай Куттубаев создал на своем предприятии пять разновозрастных команд по мини-футболу. Дружины в течение года участвуют в различных бишкекских турнирах, но все футболисты признают, что главные состязания сезона для них Иссык-Кульские Игры. "Это наш мундиаль, - говорят они.

В ветеранском турнире по волейболу участвует команда Талас. В ее составе выступают 65-68 летние аксакалы. Один из них -65-летний Бедияр Тилебаев рассказал корреспонденту VB.KG: "Десять лет назад мы услышали, что на Иссык-Кульских Играх проводятся ветеранские турниры и страшно обрадовались, а то ведь в Таласе мало таких команд, как наша, поэтому мы редко выступали в областных соревнованиях, в основном только тренировались. Но теперь уже постоянно приезжаем на Иссык-Кульские игры. Нам интересно сражаться со своими ровесниками из Каракола, Оша, других регионов республики. Каждая победа над ними придает нам силы и здоровья".

На собственном примере призывает своих сверстниц заниматься спортом юная легкоатлетка легкоатлетка из Оша Азиза Кыпчакова. "Наши девушки очень стеснительные, - призналась она, - всего боятся, даже пробежать 200 метров вокруг дома. Но я учу подруг никого не бояться, регулярно участвовать в кроссах. И девчонки стали "просыпаться". Бегают со мной на тренировках, а когда узнали, что я еду на Иссык-Кульские Игры, пообещали, что в следующем году в Чолпон-Ату приедут и они".

Владимир Лецкий - человек творческий, стремящийся постоянно обновлять программу состязаний. В нынешнем году он закрутил турнир по пляжному регби.В этих диковинных пока для нас состязаниях приняло участие пять команд. Более 200 болельщиков наблюдали за ресталищами гладиаторов на песке. Некоторые из молодых зрителей после игр подходили к регбистам и спрашивали у них совета о том, с чего лучше начинать осваивать регби. Можно не сомневаться, что в следующем году турнир регбистов на Исык-Кульских Играх будет более представительным. А пару дней назад Лецкий жутко заинтриговал корреспондента VB.KG: "В будущем году проведу показательный матч по пляжному теннису",- заговорщицки сообщил он.- Видел в Интернете видеоролики по этому виду спорта. Чертовски увлекательная игра. Почему бы и нашим теннисистам не освоить ее?"