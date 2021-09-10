"Двигатель" жизни еще поработает

В кардиологической клинике команда инвазивных кардиологов во главе с Дамиром Осмоновым и его коллегой, профессором Левентом Коркмазом, одним из опытнейших рентгенхирургов Турции, "завели" сердце мужчины, которое было на грани остановки.

"Очень надеюсь, что таких приятных новостей в нашей медицине будет больше", - сказал главный врач этой известной кардиологической клиники Дамир Осмонов.

"У нашего пациента 48–летнего Чолпонбека К. был непростой диагноз - "критический аортальный стеноз" и плюс к этому очень низкая фракция левого желудочка, - рассказывает доктор Осмонов. - Иными словами, насосная функция сердца была критически нарушена, и "мотор" работал, как говорится, на последнем дыхании. Такое состояние больного относится к уже терминальной стадии. Пациент побывал в нескольких больницах, потом обратился к нам. Судя по эхокардиограмме, у мужчины был сильно уплотненный аортальный клапан, который почти не открывался. Если в норме этот клапан должен составлять 3–4 кв. см, то у нашего пациента он был 0,8, то есть кровь поступала в организм с огромным препятствием", - пояснил Дамир Осмонов.

По его словам, в придачу к этому сложному диагнозу у Чолпонбека очень низкой была еще и фракция выброса сердца (это показатель, отражающий объем крови, выталкиваемой левым желудочком в момент его сокращения в просвет аорты). А это является еще одним препятствием для нормальной работы сердца. Даже если у больного не было бы аортального стеноза, то при фракции 16 процентов его состояние все равно считалось бы критическим, налицо серьезная сердечная недостаточность.

Как сказал Дамир Осмонов, транскатетерная имплантация аортального клапана дает таким пациентам определенный шанс на жизнь.

"После операции низкая фракция выброса может нормализоваться. В настоящее время после имплантации наш пациент чувствует себя хорошо, без тяжести в груди, одышки и напряжения, - не без гордости заявил кардиолог. - Значит, мы спасли жизнь человеку".

"Во время операции я наблюдал, как слаженно работала команда, с ней можно делать много открытий в медицине и дарить больным вторую жизнь, - поделился своими впечатлениями Левент Коркмаз. - Успех нынешней операция стал мотивацией для развития этой высокой технологии в вашей стране. На проведение таких операций в европейских странах стоят в очереди".

"Эту технологию надо использовать, как говорится, со знанием дела, - считает инвазивный кардиолог Талантбек Батыралиев. - Любая технология должна внедряться с максимальным соблюдением всех правил для предотвращения возможных осложнений, с хирургической поддержкой и техническими знаниями на случай непредвиденных обстоятельств. Но какими бы ни были технологии, врач всегда остается на первом месте, и на нем всегда лежит высокая ответственность. Нам надо думать о создании и разветвлении качественной кардиологической службы в стране, доступной для всех кыргызстанцев".

Такие операции с использованием технологии TAVI - транскатетерной имплантации аортального клапана - в нашей стране считаются пока редчайшими. Как рассказала медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, это уже второй успех инвазивных кардиологов Кыргызстана. Первую операцию на сердце с использованием современной технологии TAVI провели в Ошской межобластной объединенной клинической больнице вместе с российскими специалистами.