ГНС: электронные счет-фактуры в КР используют 15 тысяч налогоплательщиков

С начала запуска проекта в информационной системе электронный счет-фактура по состоянию на 1 сентября 2021 года зарегистрированы 14 тысяч 977 налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

При этом оформлены 7 миллионов 742 тысяч 31 счетов-фактур на сумму 1 триллион 104 миллиарда 353 миллилна 84 тысяч сомов.

"Внедрение этого компонента в рамках реализации проекта фискализации налоговых процедур положительно сказалось на администрировании налога. Так, за 8 месяцев 2021 года обеспечено поступление в бюджет НДС на производимую продукцию на территории КР в сумме 9 миллиардов 981,1 миллионов сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель больше на 3 миллиарда 683,5 миллилна сомов (темп роста 158,5 процента)", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля 2020 года налогоплательщики, уплачивающие НДС и осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, перешли к обязательному оформлению электронных счетов-фактур.