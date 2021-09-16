Убийство Айзады. ГП опровергла сообщение о прекращении уголовного дела

Уголовное дело о милицейской халатности в расследовании похищения Айзады Канатбековой не прекращалось. Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что досудебное производство по делу убийства Айзады Канатбековой в отношении сотрудников милиции находится на особом контроле прокуратуры.

"Сообщения в средствах массовой информации о прекращении производства в отношении сотрудников милиции по вышеотмеченному досудебному производству не соответствует действительности", - заверили в Генпрокуратуре.

Напомним, накануне правозащитник Нурбек Токтакунов в соцсетях написал, что дело было прекращено.

Досудебное производство по статье 331 (Халатность) УК КР в отношении сотрудников УВД Первомайского района города Бишкек было зарегистрировано 8 апреля 2021 года прокуратурой города Бишкек.

В настоящее время уголовное дело на стадии расследования в городском управлении ГКНБ, и находится на контроле прокуратуры.