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Убийство Айзады. ГП опровергла сообщение о прекращении уголовного дела

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- Оксана Гут
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Уголовное дело о милицейской халатности в расследовании похищения Айзады Канатбековой не прекращалось. Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что досудебное производство по делу убийства Айзады Канатбековой в отношении сотрудников милиции находится на особом контроле прокуратуры.

"Сообщения в средствах массовой информации о прекращении производства в отношении сотрудников милиции по вышеотмеченному досудебному производству не соответствует действительности", - заверили в Генпрокуратуре.

Напомним, накануне правозащитник Нурбек Токтакунов в соцсетях написал, что дело было прекращено.

Досудебное производство по статье 331 (Халатность) УК КР в отношении сотрудников УВД Первомайского района города Бишкек было зарегистрировано 8 апреля 2021 года прокуратурой города Бишкек.

В настоящее время уголовное дело на стадии расследования в городском управлении ГКНБ, и находится на контроле прокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/406471
Теги:
Генеральная прокуратура, УВД, халатность, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Убийство Айзады
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