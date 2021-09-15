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Убийство Айзады Канатбековой. Дело о милицейской халатности прекращено

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- Оксана Гут
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Уголовное дело о милицейской халатности, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, прекращено Генеральной прокуратурой. Об этом сообщил правозащитник Нурбек Токтакунов со ссылкой на сотрудника ГКНБ.

"Об этом устно сообщил следователь ГКНБ Ормон Амангулов, которого родственники Айзады случайно встретили в здании Первомайского суда. Официально об этом никто не информировал потерпевшую сторону и их защитников. Однако полное отсутствие какой-либо информации о ходе следствия в течении вот уже пяти месяцев с момента гибели Айзады, подтверждает информацию о прекращении дела", - написал он в соцсетях.

Токтакунов заявил, что если не работает официальный правопорядок и официальное правосудие, то будет проведено самостоятельное расследование, его итоги вынесут на рассмотрение общественного суда. Приговор вынесет история, подчеркнул он.

"Прекращение дела о милицейской халатности означает, что милиция, получив видео о насильственном похищении Айзады, действовало по закону и уставу, то есть самоотверженно, добросовестно и эффективно, а в гибели Айзады виноват только покойный убийца, 5 соучастников похищения, милиция тут не причем.

Широкий общественный резонанс этого жестокого убийства привел не к возмездию за преступную халатность, а способствовал только увеличению суммы взятки с милиционеров, ответственных за гибель девушки", - считает правозащитник.


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URL: https://www.vb.kg/406436
Теги:
ГКНБ, приговор, суд, халатность, Кыргызстан, Убийство Айзады
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