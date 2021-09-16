Памяти Тимура Асановича Алымкулова

Тимур Асанович родился 19 января 1954 г. во Фрунзе, в небольшой семье писателя–журналиста Асана Алымкулова.

В 1971 г. окончил на отлично столичную среднюю школу №6.

С 1971 по 1976 г. был студентом Казахского государственного университета (философско–экономического факультета) г. Алма–Аты.

1976–1978 гг. - студент Института экономики Академии наук Кыргзской ССР, аспирант–соискатель.

По окончании учебы начал свою трудовую деятельность в Иссык–Атинском районе в должности государственного инспектора по закупкам и соблюдению качества сельхозпродуктов и сырья. Позже был назначен инспектором комитета народного контроля в том же районе.

С 1983 г. продолжил свою деятельность в должности инструктора районного комитета партии, затем - председателя Иссык–Атинского райплана, заместителя председателя райисполкома.

С 1991 по 1992 г. был назначен заместителем председателя Иссык–Атинского районного совета народных депутатов, далее - Кантского районного совета.

В 1992 г., будучи председателем сельскохозяйственного производственного кооператива "Сары–Джон", значительно повысил производство сельхозпродукции.

В 1998 г. направлен специальным администратором ГАО "Тунгуч–Кант", далее президентом Кыргызской Республики Аскаром Акаевым - специальным администратором ЗАО "Ак–Кеме". Отель в то время находился в плачевном состоянии, на грани банкротства. Тимур Асанович поднял отель на новый уровень, вдохнул новую жизнь.

С целью повышения квалификации посещал разные страны и осваивал различные программы, направленные на развитие экономики страны. За трудовую жизнь не раз награждался почетными грамотами, был отмечен значком "Отличник экономики Кыргызской Республики".

Однако, несмотря на неоценимый вклад в развитие и процветание страны, он был несправедливо оклеветан соратниками и подвергнут политическому гонению со стороны властей того времени.

Отдал много сил и здоровья на доказывание своей невиновности, в результате решением суда был оправдан.

Тимур Асанович Алымкулов всегда оставался патриотом, переживал за свою страну, как переживает каждый неравнодушный гражданин.

Все, кто был знаком с Тимуром Асановичем, знали его как сильного специалиста–экономиста, принципиального и честного руководителя, доброго и отзывчивого человека.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни Тимура Асановича Алымкулова - замечательного отца, брата, друга, соратника и выдающегося человека и гражданина своей страны.