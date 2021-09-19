В России проходят рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В ряде регионов России в очередной раз проводятся рейды, направленные на выявление зарубежных граждан, которые незаконно находятся в стране. В числе таких нелегалов вновь оказываются и приезжие из Кыргызстана.

Целую группу нелегалов обнаружили теплицах под Красноярском, во время масштабного рейда, проходящего в Емельяновском районе Красноярского края. Нарушители миграционного законодательства работали в одном из тепличных комплексов неподалеку от деревни Ковригино.

Как рассказали в полиции, при виде сотрудников правоохранительных органов часть работников теплиц попытались спрятаться или убежать.

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- Однако все они были остановлены бойцами ОМОН и полицейскими для дальнейшей проверки. В ходе проверки были установлены 59 иностранных граждан -Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая - у которых были выявлены 53 административных правонарушения в сфере миграции, - проинформировали в ведомстве.

Всех доставили в полицию для разбирательств. В отношении каждого составили протоколы по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях "Предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без гражданства", взяли отпечатки пальцев и образцы генетического материала.

Кроме того, по фактам использования таких документов и фиктивной постановки на учёт по месту пребывания и месту жительства, собрано 4 материала для проведения доследственной проверки.

Как отмечал недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Что касается мер по нелегальным мигрантам, то они должны приниматься на постоянной основе. Абсолютным приоритетом является соблюдение и обеспечение законности в миграционном режиме".