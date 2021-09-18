По факту мошенничества в ходе избирательной кампании в парламент страны в 2020 году задержан мэр Нарына. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

Как сообщалось ранее, ГКНБ установлен факт получения и присвоения обманным путем крупной денежной суммы на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Членом политической партии "Кыргызстан" и экс-депутатом парламента страны "Ч.Р." были получены и присвоены денежные средства в сумме 300 000 долларов за депутатский мандат, тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере.

18 сентября этого года, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий и полученных доказательств задержан бывший аким Свердловского района Бишкека, а ныне мэр Нарына "Б. С." по подозрению в соучастии в вышеотмеченном мошенничестве по статье 204 часть 3 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.