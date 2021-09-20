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В Кыргызстане хотят ввести электронные страховые полисы

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- Александра Василькова
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Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменений и дополнений в Гражданский Кодекс", предполагающий введение страхового полиса в электронной форме.

В справке обосновании к документу отмечается, что документ разработан в целях доступности и удобства для населения по пользованию услугами страхования, внедрение возможности заключения договора страхования не только в письменной, но и в электронной форме.

"Учитывая пандемию, вызванную COVID-19 в 2020 году, эффективные цифровые услуги важны как никогда. Необходимо внедрение онлайн-страхования, в результате чего население получит возможность заключать договоры страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия агента", - пишут авторы законопроекта.

Указывается, что онлайн-страхование обеспечит географическую доступность страховых услуг для населения и бизнеса. Будут значительно упрощены процедуры страхования, что позволит значительно ускорить все бизнес-процессы. Введение данной нормы в Гражданский кодекс Кыргызской Республики позволит страховым компаниям расширить услуги и доступ населения к страховым продуктам и их финансовой защите от страховых случаев.

Отмечено, что заключение договоров страхования в электронной форме сыграет важную роль в процессе формирования базы данных страхователей и последующей интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, где цифровая трансформация является одним из приоритетных направлений, учитывая, что без цифровизации становится невозможным развитие многих сфер государства и бизнеса даже на бытовом уровне.


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URL: https://www.vb.kg/406657
Теги:
страхование, Кыргызстан, экономика, Министерство экономики и финансов
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