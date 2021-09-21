МОиН отрицает уголовное дело на министра образования Купешева

В Кыргызстане Министерство образования и науки опровергает информацию о том, что на министра образования и науки КР Болотбека Купешева заведено уголовное дело.

Накануне на одном из отечественных информагентств появилась информация, что на министра образования Болотбека Купешева возбуждено уголовное дело. При этом СМИ сделало отсылку на собственные источники, и сообщило, что дело будет вести ГКНБ.

"Информация о том, что на министра образования и науки Болотбека

Купешева возбуждено уголовное дело не соответствует действительности", - говорится в сообщении министерства образования.

Также чиновники требуют опровержения сообщения, как порочащего честь и достоинство Купешова.

Пресс-служба ГКНБ пока ничего не сообщала по этому вопросу.