Ремонт дорог в Бишкеке: люки делать так и не научились (фото)

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" обновило улицу Каховскую. Однако местные жители пожаловались на серьезные недочеты в работе. В частности, речь идет об извечной проблеме отечественных дорожников – люках.

Улицу Каховскую, на радость жителям Пишпека, ремонтировали на отрезке от Тимура Фрунзе до Кривоносова. Интересно, что до ремонта в некоторых местах сохранился еще советский асфальт. Причем в таком состоянии, как будто его уложили только вчера. Но на остальном протяжении дорога была гравийной, что никак не способствовало комфортному по ней проезду.

Предварительно на отрезке от Тимура Фрунзе до Уч-Терекского переулка коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" провело замену тепловых сетей. Обновление коммуникаций завершилось в конце весны, а затем в дело включились уже дорожники.

Надо сказать, что в целом работу муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" можно оценить хорошо. Ведь Каховская обзавелась новенькой проезжей частью, с южной стороны которой теперь есть широкий тротуар. К сожалению, для второй пешеходной дорожки не было места. Также вдоль дороги проходит ирригация. Так что ходить и ездить здесь милое дело.

Казалось бы, почему тогда нельзя поставить оценку "отлично", если все выполнено качественно? Дело в том, что имеется один существенный недостаток, ради которого местные жители и попросили приехать наших корреспондентов.

- Посмотрите на люки, - показывают причину своего возмущения люди. – Ну разве за столько лет нельзя научиться делать на одном уровне с дорогой? Ведь работяги сначала закатывают проезжую часть, потом возле каждого колодца выдалбливают квадраты и по новой их асфальтируют. Но ровно все равно не получается! Даже невооруженным глазом видно, что латки выше.

Конечно, на уровень комфорта при езде по обновленной Каховской это не влияет – даже жесткая подвеска автомобиля практически не замечает этих неровностей. Но общее впечатление от проделанной работы безусловно смазывается.

- Мы читали, что новый мэр хочет навести порядок в муниципальных предприятиях. Пусть обратит внимание и на этот вопрос. Ведь отдельные магистрали "Бишкекасфальтсервис" делает хорошо. А на других допускает вот такие огрехи. Или думают, что если дорога расположена внутри частного сектора, то можно сильно не напрягаться? – задаются вопросом жители Пишпека.

К слову, в этом районе ремонтируется и еще одна артерия – улица Маликова на участке от Гагарина до Алыбаева. Правда, делают ее уже китайские подрядчики в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Поэтому будем надеяться, что здесь люки установят ровнее.

Хотя до этого еще далеко. Ведь сейчас строители заняты преимущественно земляными работами, которые ведутся на отрезке Тойгонбаева-Аммосова. А ниже Аммосова уже начался монтаж бордюров и лотков ирригации.

Представители мэрии говорят, что строители успеют завершить реконструкцию до наступления зимы.

Напомним, вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые подрядчик в лице China Road and Bridge Corporation построит 5 мостов и отремонтирует 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые их участки создадут с нуля. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.