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Бишкекчане побежали охранять снежного барса

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- Вячеслав Аникин
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Полумарафон под названием "Сохраним снежого барса" прошел 26 сентября в Бишкеке. Более трех тысяч горожан и гости столицы покоряли каждый по своему желанию дистанции в один, 5, 14 и 21 километр.

Это мероприятие проводится уже в шестой раз. Организаторы полумарафона ставят перед собой задачу не только приобщить людей к здоровому образу жизни, но и собрать средства для охраны и роста численности леопарда. И с этими задачами благородные люди отлично справляются. Полумарафон "Сохраним снежного барса" (Snow leopard run) cтал одним из самых популярных спортивных мероприятий в нашей стране. Благодаря этому, в 2019 году организаторам удалось собрать средства для приобретения в наших горах 32 фотоловушек. И как стало известно VB.KG, в нынешнем году организаторы полумарафона намерены приобрести автомобили Нива для сотрудников биосферной зоны "Иссык-Куль", где живет грозный и грациозный зверь - снежный барс.

Марафон начался в 7 часов утра. "Почему так рано? - с таким вопросом корреспондент VB.KG обратился к разминающемуся у крыльца Исторического музея мэра Бишкека Айбека Джунушалиева. "Мы вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы не создавать неудобств бишкекчанам при поездках по городу, - ответил радоначальник, - к 10 часам утра все городские магистрали будут свободны.Спортсмены освободят улицы города для транспорта".

Необходимо отметить, что организаторы марафона четко выполняли свои обязанности. Ровно в семь утра стартовала большая группа спортсменов, намеревавшихся преодолеть 21 километр. Через несколько минут на 14-километровую дистанцию отправились еще несколько сотен бегунов, а затем стартовали желающие преодолевать дистанции в 5 и 1 километр.

На огромных экранах, установленных на площади Ала-Тоо, было видно как преолевают дистанции легкоатлеты. Лидерство в гонке на 21 километр сразу же захватил никому неизвестный бегун. "Что это за парень?" - спрашивали друг у друга журналисты, но никто из пишущей и снимающей братии не смог его узнать. Корреспондент VB.KG первым познакомился с этим мистером Х. Победителем полумарафона "Созраним снежного барса" стал член сборной Украины по легкой атлетике Игорь Порезов. "Наша команда каждый год приезжает на Иссык-Куль готовиться к ответсвенным международным стартам, - сообщил этот популярный в Европе спортсмен, - а в нынешнем году наши тренировочные занятия на берегу озера совпали по времени с полумарафоном в Бишкеке. Вот мы и решили убить сразу двух зайцев: пройти тренировочные сборы на Иссык-Кулеи победить в полумарафоне.

Зато победителем забега на 21 километр среди женщин стала одна из самых опытных легкоатлеток Кыргызстана Мария Коробицкая. "Вы даже не представляете, как приятно побеждать в родном городе. На трассе даже сотрудники ГАИ меня поддерживали. Они знают, кто я такая. Примелькалась им уже во время тренировочных кроссов по Бишаеку",- со смехом говорила спортсменка.

Удивительные люди приняли участие в забегах. К примеру, житель поселка Токтогул 62-летний Анарбек Уметалиев принципиально на всех соревнованиях, даже международных, бегает с с флагом Кыргызстана в руках. "Я горжусь своей Родиной,- заявил аксакал, - хочу, чтобы о Кыргызстане знали во всем мире. Наша страна заслуживает междунродного признания и уважения."

Извастный в прошлом пятиборец Кыргызстана Андрей Ханадеев сейчас учит бегать незрячих людей. Благодаря специальной методике, обучил преодолению коротких дистанций несколько десятков инвалидов по зрению. В марафоне "Сохраним снежного барса" он сопровождал на дистанции Жалалдина Абдувалиева. Вдвоем они успешно преодолели непростую дистанцию в 14 километров.

А жительница Оша Бюбюсара Исакова рассказала забавную историю ее приобщения к бегу. "Я все время с опозданием приводила сына в школу, - призналась бегунья-любительница, - нам уже учителя стали делать замечания. И тогда я решила вместе с сыном до школы добегать.И у нас это отлично получилось. Вскоре я стала заниматься бегом более интенсивно. и сейчас уже могу считать себя активной сторонницей здоровго образа жизни".

Удивительные люди, эти бегуны -любители: отчаянные, веселые, трудолюбивые. Они и в жизни любые проблемы могут решать. Поняли намек, ленивцы-лежебоки?


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URL: https://www.vb.kg/407062
Теги:
марафон, снежный барс, Бишкек
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