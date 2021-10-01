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Пресечен канал незаконной переправки граждан через государственною границу

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- Александра Василькова
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ГКНБ в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного пересечения государственной границы были задержаны граждане КР Э.А.К. и Э.Ж.А..

Установлено, что задержанные, путем пособничества и организации незаконного пересечения охраняемой государственной границы КР, переправляли граждан в сопредельную страну.

В настоящее время в отношении граждан Э.А.К. и Э.Ж.А. проводятся следственные действия, направленные на установление других причастных лиц к совершению данного преступления.

ГКНБ предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы уголовно наказуемое деяние, за которое УК КР предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет, или штрафом до 260 тысяч сомом.


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URL: https://www.vb.kg/407245
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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