Пресечен канал незаконной переправки граждан через государственною границу

ГКНБ в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного пересечения государственной границы были задержаны граждане КР Э.А.К. и Э.Ж.А..

Установлено, что задержанные, путем пособничества и организации незаконного пересечения охраняемой государственной границы КР, переправляли граждан в сопредельную страну.

В настоящее время в отношении граждан Э.А.К. и Э.Ж.А. проводятся следственные действия, направленные на установление других причастных лиц к совершению данного преступления.

ГКНБ предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы уголовно наказуемое деяние, за которое УК КР предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет, или штрафом до 260 тысяч сомом.