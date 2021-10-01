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"Безопасный город" - 2: завершен капитальный ремонт Центра мониторинга

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- Александра Василькова
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В рамках реализации второго этапа компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" в Бишкеке подготовлено помещение для функционирования Центра мониторинга, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Заместитель председателя кабмина - министр цифрового развития КР Дастан Догоев ознакомился с ходом ремонтных работ данного Центра.

Произведен капитальный ремонт помещения общей площадью около 700 квадратных метров. Установлен жидкокристаллический экран размером 3,2 на 10 метров, подключенный к установленным АПК по северной части республики. Центр будет оснащен компьютерами и коммутационным устройством.

Данная платформа позволит фиксировать нарушения правил дорожного движения на дорогах северной части Кыргызстана.

Данные с камер в реальном времени будут передаваться в Центр мониторинга. Операторы будут фиксировать транспортные и пешеходные потоки, скоростной режим, проезд на запрещающий сигнал светофора, парковка автомобиля в неположенном месте.

По словам Дастана Догоева, основная часть работ по второму компоненту "Безопасный город" планируется завершить до конца текущего года.

Напомним, подготовительные работы по реализации второго компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" были начаты в августе 2021 года. "Безопасный город" охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Второй этап компонента "Безопасный город" планируется завершить 10 марта 2022 года. В рамках него будет охвачено 306 точек - 266 стационарных и 40 передвижных.


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URL: https://www.vb.kg/407251
Теги:
Кыргызстан, Безопасный город
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