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Посольство США обучает IT навыкам более 400 молодых людей и ЛОВЗ

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- Александра Василькова
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Сегодня состоялась церемония закрытия проекта "Академия креативных профессий", реализуемого при поддержке США. Этот проект предоставляет бесплатные виртуальные курсы по приобретению IT навыков для более 400 безработных молодых людей и людей с инвалидностью, которые не имеют возможности получить работу и образование. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Кыргызстане.

Участниками проекта стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Нарынской и Чуйской областей. Академия креативных профессий реализуется Общественным фондом "Fund Sun People" в партнерстве с посольством США в КР.

На закрытии церемонии руководитель отдела по связям с общественностью посольства США Шейна Крэм отметила, что США поддерживают молодежь и развивающийся IT сектор КР.

"Академия креативных профессий предоставляет равные возможности для женщин и мужчин, и людей с инвалидностью с отдаленных регионов в получении IT навыков и новой профессии", - добавила она.

Пятнадцать самых талантливых участников представили свои финальные работы во время церемонии закрытия в рамках конкурса. В результате конкурса первые, вторые и третьи места были отобраны представителями проекта и частных компаний, а также участники были награждены призами. Все 15 участников во время церемонии закрытия будут иметь возможность узнать о программах стажировок в частных компаниях.

Проект состоял из бесплатных, виртуальных, трехмесячных курсов по графическому дизайну, цифровому маркетингу и видео-продакшн. Участники отбирались через открытый конкурс, который состоял из письменной заявки и интервью. По завершению курсов выпускники получили сертификаты. Полученные новые знания и умения дадут возможность участникам получить профессию и возможность участия в стажировках.


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URL: https://www.vb.kg/407290
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