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Автомобилистов предупреждают: на перевалах Долон и Тоо-Ашуу выпал снег

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 2 сентября, на перевале Долон автодороги Бишкек-Торугарт выпало 3-4 см снега. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В связи с этим на местах работают сотрудники дорожно-эксплуатационного агентства №41, оперативная группа Управления МЧС по Нарынской области.

Также выпал снег на перевале Тоо-Ашуу и в Суусамырской долине, сообщили вчера, 2 октября, в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

В связи с чем водителей, которые направляются в южные регионы республики, призывают быть бдительными на дорогах и сменить летние шины на зимние.

Кроме этого, УОБДД просит соблюдать дистанцию между машинами и ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/407340
Теги:
МЧС, снегопад, Кыргызстан
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