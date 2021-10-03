Автомобилистов предупреждают: на перевалах Долон и Тоо-Ашуу выпал снег

В Кыргызстане вчера, 2 сентября, на перевале Долон автодороги Бишкек-Торугарт выпало 3-4 см снега. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В связи с этим на местах работают сотрудники дорожно-эксплуатационного агентства №41, оперативная группа Управления МЧС по Нарынской области.

Также выпал снег на перевале Тоо-Ашуу и в Суусамырской долине, сообщили вчера, 2 октября, в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

В связи с чем водителей, которые направляются в южные регионы республики, призывают быть бдительными на дорогах и сменить летние шины на зимние.

Кроме этого, УОБДД просит соблюдать дистанцию между машинами и ПДД.