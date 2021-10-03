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МЧС расчищает и посыпает трассу Бишкек-Нарын-Торугарт

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 3 октября, на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт дорога открыта, пробок нет. Сообщает пресс-центр МЧС.

Напомним, что после снегопадов и низких температур вчера, 2 октября, на перевале Долон дорога была перекрыта.

Группа аварийного реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям в Нарынской области прибыла в 7:00 утра вместе с дорожно-ремонтной бригадой N41 для оказания помощи и координации оперативной группы. Песочно-гравийные работы выполняла дорожно-ремонтная бригада.

Кроме того, принимаются меры по удалению с перехода крупногабаритных грузовиков.


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URL: https://www.vb.kg/407349
Теги:
дороги, Нарын, снегопад, МЧС
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