МЧС расчищает и посыпает трассу Бишкек-Нарын-Торугарт

В Кыргызстане сегодня, 3 октября, на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт дорога открыта, пробок нет. Сообщает пресс-центр МЧС.

Напомним, что после снегопадов и низких температур вчера, 2 октября, на перевале Долон дорога была перекрыта.

Группа аварийного реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям в Нарынской области прибыла в 7:00 утра вместе с дорожно-ремонтной бригадой N41 для оказания помощи и координации оперативной группы. Песочно-гравийные работы выполняла дорожно-ремонтная бригада.

Кроме того, принимаются меры по удалению с перехода крупногабаритных грузовиков.