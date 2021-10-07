Турецкий профессор провел уникальную операцию девочке из Кыргызстана

Турецкий профессор Эркан Каптаноглы – единственный нейрохирург, который согласился прооперировать девочку из Кыргызстана с тяжелой формой кифосколиоза. В клиниках разных стран, куда обращались врачи и родители, не взялись ее оперировать. Операция прошла успешно. На прошлой неделе девочку уже выписали из клиники.

После этой операции директор известной Стамбульской клиники заболеваний мозга, позвоночника и опорно-двигательного аппарата, светило турецкой и мировой нейрохирургии Эркан Каптаноглы приехал в Бишкек, чтобы поделиться своим опытом с кыргызскими коллегами в проведении операций, связанных с заболеваниями мозга, позвоночника. Тем более, как он сказал VB.KG, в клинику приезжает много больных из Кыргызстана. Кстати, пациентка доктора Каптаноглы также пришла на эту встречу, чтобы показать, что он сотворил буквально чудо. От ее тяжелой болезни не осталось, как говорится и следа.

"Мы впервые в Кыргызстане и, надеюсь, не в последний раз. Если мы договоримся о сотрудничестве, то каждый месяц из Турции будет приезжать команда наших специалистов, которые в особо сложных случаях будут оперировать вместе с кыргызскими коллегами. Я не только хочу рассказывать об уникальных технологиях в нейрохирургии, но и проводить мастер-классы на базе вашей клиники "Веданта", - сказал профессор.

Вместе с ним на международную конференцию "Инновации в хирургии и менеджмент боли", организованную медицинской клиникой "Веданта", приехали врачи других специальностей – травматологии, ортопедии, специалисты по спортивной медицине, которая у нас, увы, пока хромает, и алголог – врач по лечению хронической боли, который может быстро снять боль, например, при мигрени. Врачей такой специальности в Кыргызстане вообще пока нет. Вот поэтому на конференции было так много, помимо травматологов, ортопедов, еще и реаниматологов и анестезиологов.

"Знаю, наши коллеги из Турции обладают огромным опытом, и нам, безусловно, интересно послушать их. Такие встречи профессионалов очень нужны, они обогащают и интеллектуально, и профессионально. Медицина развивается стремительно, и мы, врачи, вместе должны успевать за ней, чтобы быстрее, более щадящими методами помогать больным людям", - сказал VB.KG мэтр кыргызской нейрохирургии, академик Миталип Мамытов во время международной конференции "Инновации в хирургии и менеджмент боли".

Как отметил известный в КР нейрохирург Кочкор Мендибаев: "Для нас это очень важная конференция. Наши коллеги хотят показать современные технологии в нейрохирургии, которые они используют в своей практике. Мы слышали, конечно, что профессор Эркан Каптаноглы очень хорошо оперирует на позвоночнике. А у нас много больных с заболеваниями мозга, позвоночника и двигательной системы, которым мы можем помочь, используя современные технологии".

"Такие встречи необходимы, они обогащают нас. Турецкая нейрохирургия - одна из ведущих в Европе. По развитию медицинского туризма Турция, если не вторая, то точно третья страна в мире. Вся Европа приезжает туда лечиться, не говоря уже о странах СНГ. Клиники оснащены ультрасовременным оборудованием.

Я не раз был в Турции, встречался с коллегами, у них всегда есть чему поучиться. Кстати, первым "скальпелем" в микронейрохирургии был выходец именно из Турции", - добавил доктор медицинских наук, профессор Буранбек Дюшеев.

По словам директора клиники "Веданта", доктора медицинских наук Гульмиры Биялиевой, турецкие врачи за два дня бесплатно обследовали и проконсультировали более ста кыргызстанцев.