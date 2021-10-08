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За год мировые цены на продукты питания выросли на 30 процентов

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- Александра Василькова
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Мировые цены на продовольствие в сентябре были выше на 32 процента, чем в этот же период прошлого года. Об этом сообщают из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Ее эксперты объясняют такую тенденцию снижением предложения и высоким спросом в первую очередь на такие продукты, как пшеница и пальмовое масло.

Из ФАО сообщают, что эта тенденция обусловлена сокращением экспортных возможностей на фоне высокого спроса. Цены на пшеницу на мировых рынках поднялись почти на четыре процента за месяц и на 41 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также в сентябре был отмечен рост международных цен на рис. При этом цены на кукурузу выросли лишь на 0,3 процента в связи с улучшением видов на урожай в целом и началом уборочной в Соединенных Штатах Америки и на Украине.

По словам старшего экономиста ФАО Абдулрезы Аббассяна, в предстоящие несколько недель станет более-менее понятно, смогут ли стремительно растущие цены на пшеницу обуздать спрос на нее.

По прогнозам ФАО, в 2021 году будет собрано 776,7 миллиона тонн пшеницы. Ожидаемый высокий урожай в ряде стран Восточной Европы и в Австралии позволит компенсировать снижение объемов производства в Канаде и Российской Федерации.

В минувшем месяце подорожало также растительное масло на – 1,7 процента и примерно на 60 процентов по сравнению с сентябрем 2020 года. Это также вызвано высоким мировым импортным спросом и нехваткой трудовых мигрантов, играющих важную роль в производстве пальмового масла в Малайзии. Международные цены на этот продукт достигли максимального за последние десять лет уровня.

Молоко и молочные продукты в сентябре подорожали на 1,5 процента по сравнению с августом, а сахар – на 0,5 процента.

Зато стоимость мяса в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась, но за год рост цен на него составил 26,3 процента. Котировки баранины и говядины выросли в связи с сокращением предложения, в то время как котировки мяса птицы и свинины снизились, чему способствовало увеличение предложения птицы на мировых рынках и снижение спроса на свинину в Китае и Европе.


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URL: https://www.vb.kg/407645
Теги:
цены, экономика
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