А вот "Ата-Журт" - без Келдибекова

Предвыборная гонка еще не началась. Партии, тем временем, готовятся к съездам, формируют списки кандидатов, а также создают тандемы с другими политическими объединениями, чтобы повысить свои шансы на мандаты в будущем составе ЖК.

То, что участие в выборах планируют принять рекордное количество партий, повлияло на структуру создаваемых альянсов. Вместо привычных, в общем-то, дуэтов, на сцену выходят трио, квартеты и даже политические секстеты.

Самым многочисленным объединением на сегодня можно считать Коалицию "Намыс жана тартип" ("Честь и порядок"). В нее вошли партии "Улуттар Биримдиги", "Ар-Намыс", НДПК, а также общественные объединения "Соотечественники", "Көзөмөл", "Мекен сакчысы", "Народный контроль".

Коалиция будет баллотироваться от партии "Улуттар биримдиги". И, учитывая ее состав, скорее всего, это будет пророссийский блок.

Также об объединении сообщили партиии "Ынтымак" и "Келечек". Документы о слиянии подписали официальные руководители партий - Марлен Маматалиев и Чингиз Макешов. Кроме того, с этими партиями объединяются "Чон казат" и "Бирге".

Все они будут идти под единым названием - "Ынтымак". Причем, ожидается, что в эту партию вольются еще несколько.

К коалиции "Эгемен", в составе которой партии "Ата Мекен" и "Реформа", присоединилась политическая партия "Туран". Информацию об этом подтвердили все три участника.

Любопытно, что так называемые провластные партии, такие как "Ата-Журт Кыргызстан" (АТК) и "Ишеним" планов об объединениях пока не озвучивают. Вероятно, намерены побеждать самостоятельно.

К слову, АТК, фактически являющаяся "дочкой" "Ата-Журта", пойдет на выборы без Ахматбека Келдибекова.

При этом бурном объединении старых и новых в выборах впервые за долгие годы не собирается участвовать политическая партия "Республика". Политическое объединение распространило официальное сообщение об этом.

"Республика" поблагодарила всех граждан, соратников и сопартийцев за доверие и поддержку.

"Мы есть только благодаря вам, дорожим вашей поддержкой и ценим сформированную за 11 лет команду реформаторов", - отметили в политобъединении.

В "Республике" заявляют, что приняли решение не участвовать в предстоящих выбора. Кроме того, партия ни с кем не объединяется и не вступает ни в какие политические коалиции. В партии не поясняют причин столь категоричного решения, однако можно предположить, что это связано с Омурбеком Бабановым, который сейчас находится под следствием по делу о Кумторе.

Впрочем, официальный действующий лидер "Республика" Мирлан Жеенчороев не собирается упускать шанс вернуться в ЖК. Он идет на выборы в составе новой партии "Альянс", в которую вошли помимо него лидеры партий "Бир Бол" и Кыргызской либерал-демократической партии.

Тем временем, в Центризбиркоме продолжается прием документов от кандидатов-одномандатников, которые намерены участвовать в выборах. На сегодня такое желание уже изъявили 127 человек.

Среди них бывший министр внутренних дел, экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев, который собирается баллотироваться по столичному Октябрьскому округу №26. Экс-спикер ЖК, действующий депутат Дастан Джумабеков тоже подал документы в Центризбирком для участия в выборах депутатов по одномандатному Манасскому избирательному округу №20 в Таласской области.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Искендер Матраимов, родной брат Райымбека Матраимова (он же Райымбек Ысмайылов). Он намерен баллотироваться по родному Кара-Суйскому округу №9.

В качестве депутата-самовыдвиженца на выборы идет и Дастан Бекешев. Он уже подал документы в ЦИК – баллотируется в Бишкеке по Октябрьскому округу №28. Для своей избирательной кампании деньги он собирает методом краудфандинга. Также он продает чай и печенье, чтобы собрать необходимые средства. Ему удалось набрать уже 2,6 миллиона сомов.

Напомним, парламентские выборы пройдут 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша будут избраны по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу. Еще 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Всего в обновленном ЖК следующего созыва будет 90 депутатов вместо прежних 120. Надо признать, ненамного сократилось сообщество слуг народа. Но даже содержание этих девяноста будет стоить бюджету столько же, один в один.