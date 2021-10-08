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ГКНБ: за взятку задержан начальник ИК-31 ГСИН

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- Александра Василькова
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ГКНБ в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту коррупции задержад начальника ИК-31 ГСИН А.Т.О., сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что А.Т.О. используя свое должностное положение, вымогал у отбывающего срок уголовного наказания денежные средства за подготовку материалов на его перевод в колонию-поселения или условно-досрочное освобождение.

7 октября 2021 года А.Т.О. по признакам преступления, предусмотренного ст.319 ч.1. (Коррупция) Уголовного кодекса КР был задержан с поличным и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/407669
Теги:
ГКНБ, ГСИН, задержание, коррупция
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