ГКНБ: за взятку задержан начальник ИК-31 ГСИН

ГКНБ в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту коррупции задержад начальника ИК-31 ГСИН А.Т.О., сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что А.Т.О. используя свое должностное положение, вымогал у отбывающего срок уголовного наказания денежные средства за подготовку материалов на его перевод в колонию-поселения или условно-досрочное освобождение.

7 октября 2021 года А.Т.О. по признакам преступления, предусмотренного ст.319 ч.1. (Коррупция) Уголовного кодекса КР был задержан с поличным и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.