Глава МИД Руслан Казакбаев встретился с послом РФ в КР Николаем Удовиченко

Состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Кыргызской Республике Николаем Удовиченко.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, сверили часы по предстоящим двусторонним внешнеполитическим мероприятиям, а также в рамках многосторонних площадок, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Стороны отметили необходимость скорейшей практической реализации достигнутых договорённостей по итогам встреч Глав государств в текущем году в городах Москва и Сочи и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях расширения и углубления двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в духе союзничества и стратегического партнерства.