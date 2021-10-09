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Глава МИД Руслан Казакбаев встретился с послом РФ в КР Николаем Удовиченко

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- Александра Василькова
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Состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Кыргызской Республике Николаем Удовиченко.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, сверили часы по предстоящим двусторонним внешнеполитическим мероприятиям, а также в рамках многосторонних площадок, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Стороны отметили необходимость скорейшей практической реализации достигнутых договорённостей по итогам встреч Глав государств в текущем году в городах Москва и Сочи и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях расширения и углубления двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в духе союзничества и стратегического партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/407686
Теги:
Россия, Кыргызстан
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