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В Исфане прошли очередные переговоры топографических рабочих групп

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- Александра Василькова
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В соответствии с достигнутой договоренностью сторон с 5 по 9 октября 2021 года в городе Исфана Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы . Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По итогам встречи был подписан протокол.

Стороны договорились провести очередную встречу топографических рабочих групп на территории Таджикистана.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/407696
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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