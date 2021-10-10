В Исфане прошли очередные переговоры топографических рабочих групп

В соответствии с достигнутой договоренностью сторон с 5 по 9 октября 2021 года в городе Исфана Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы . Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По итогам встречи был подписан протокол.

Стороны договорились провести очередную встречу топографических рабочих групп на территории Таджикистана.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.