Мэрия: в Бишкеке достаточно запасов угля

По оперативным данным на сегодня 10 октября 2021 года запасы угля на базах составляют более 2 тысячи тонн, в наличии имеется как казахстанский так и местный уголь. Цена за тонну угля составляет 4500 сомов. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Поставка твёрдого топлива осуществляется каждый день.

Ранее, для удержания цен на уровне не более 4500 сом за тонну мэрией города Бишкека направлены письма в Министерство экономики и финансов КР для возможности введения госрегулирования. Совместными усилиями удалось пресечь необоснованное повышение цен со стороны частных извозчиков. Также соответствующие поручения направлены в правоохранительные органы для принятия превентивных мер по недопущению необоснованного роста цен на уголь.

Мэрией на ежедневной основе осуществляется контроль и мониторинг цен на уголь и будет публиковаться оперативная информация.

Напоминаем, что на территории Бишкека работает 6 топливных баз и 7 стационарных пунктов. Скоро откроется порядка 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.

В Ленинском районе расположено четыре топливных базы:

- ОсОО "Ак-Жол" (ул. Мурманская №1а), реализуют уголь Шабыркуль, стоимость за тонну 4500 сомов. Очередная партия в объеме 8 вагонов ( 540 тонн) угля прибыла 9 октября;

- ОсОО "Торг-Синтез" "Кара-Жыра" (ул. Мурманская №59а), реализуют уголь "Кара-Жыра", стоимость 4500 сомов за тонну;

- ОсОО "Береке" (ул. Мурманская №259), здесь можно заготовить уголь "Кара-Кече", цена за тонну – 4500 сомов.

- ОсОО "Беш-Сары" (ул. Мурманская №186), у горожан есть возможность запастись углем "Кара-Кече", цена за тонну – 4500 сомов.

В Октябрьском районе:

- ОсОО "Торг-Синтез" (жилмассив "Токольдош", на станции "Аламедин") реализует уголь "Кара-Жыра", 1 тонна обойдётся в 4500 сомов. Очередная партия прибыла 9 октября в оьъеме 7 вагонов (480 тонн).

В Свердловском районе:

- В ОсОО "Восход и К" (ул. Достоевского №1) можно приобрести уголь "Шабыркуль" по цене 4500 за тонну. В наличии более 1 тыс.тонн угля.

В стационарных точках по продаже угля, твердое топливо реализуют мешками. Горожане могут купить мешок угля "Кара-Кече" от 200 до 280 сомов.

В Ленинском районе точки расположены:

- ул. Пушкина №182;

- ул. Гагарина №67;

- переулок Баррикадный №2.

В Свердловском районе:

- жилой массив "Учкун";

- пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;

- жилой массив "Келечек";

- жилой массив "Ак-Бата".