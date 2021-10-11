Двух американцев поймали за передачу секретных данных в упаковке жвачки

Федеральное бюро расследований (ФБР) поймало двух американцев при попытке передать секретные данные об атомных подводных лодках. Об этом сообщает Минюст США.

Инженер-ядерщик ВМС США Джонатан Тоббе и его жена Диана установили переписку с агентом бюро, который притворился представителем иностранного государства. Супружеская пара и сотрудник ФБР договорились о продаже секретной информации за "тысячи долларов в криптовалюте".

Тоббе под наблюдением жены трижды прятал CD-карты с закрытыми данными в условленном месте. Первый раз он заложил карту внутрь половинки бутерброда с арахисовым маслом, второй раз - спрятал ее в упаковке жвачки. Инженера задержали во время третьей закладки SD-карты 9 октября.

Джонатан Тоббе имел доступ к информации о морских ядерных силовых установках, включая информацию, касающуюся чувствительных элементов конструкции военного назначения, рабочих параметров и рабочих характеристик реакторов для военных кораблей с ядерными двигателями.

Ранее в полиции Стара-Загора сообщили о задержании 60-летнего россиянина, а также 24-летнего гражданина Литвы и его 59-летней соотечественницы. Отмечается, что все трое работали на военном заводе "Арсенал". Их задержали на границе с Грецией после того, как стало известно, что с завода пропала документация и некоторые изделия.

Источник: lenta.ru