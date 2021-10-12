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ГНС за 3 месяца выдала 78,6 млн кодов маркировки для табачной продукции

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- Александра Василькова
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За период с 1 июля по 1 октября 2021 года для табачной продукции выданы 78,6 миллиона кодов маркировки, для алкогольной продукции - 3,1 миллиона кодов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой служббы (ГНС).

В автоматизированной информационной системе "Маркировка товаров" зарегистрированы и получают коды маркировки 11 импортеров табачной продукции, 8 производителей и 27 импортеров алкогольной продукции.

Подлинность происхождения маркированных товаров можно определить через мобильное приложение "Текшер", которое начало функционировать с сентября 2021 года.

Напомним, обязательная маркировка на алкогольную и табачную продукцию на территории КР введена с 1 июля 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/407789
Теги:
ГНС, налоги, налоги в Кыргызстане
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