ГНС за 3 месяца выдала 78,6 млн кодов маркировки для табачной продукции

За период с 1 июля по 1 октября 2021 года для табачной продукции выданы 78,6 миллиона кодов маркировки, для алкогольной продукции - 3,1 миллиона кодов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой служббы (ГНС).

В автоматизированной информационной системе "Маркировка товаров" зарегистрированы и получают коды маркировки 11 импортеров табачной продукции, 8 производителей и 27 импортеров алкогольной продукции.

Подлинность происхождения маркированных товаров можно определить через мобильное приложение "Текшер", которое начало функционировать с сентября 2021 года.

Напомним, обязательная маркировка на алкогольную и табачную продукцию на территории КР введена с 1 июля 2021 года.