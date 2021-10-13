В Китае захотели еще больше ограничить свободу слова

Власти Китая опубликовали законопроект, запрещающий организациям, финансируемым из частных источников, заниматься сбором, редактированием и трансляцией новостей. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, официальный Пекин захотел еще больше ограничить свободу слова в КНР. Так, новые правила могут запретить работу всех СМИ, не финансируемых Коммунистической партией.

Власти страны не уточнили, будет ли закон регулировать работу в том числе иностранных СМИ, действующих на китайской территории. При этом законопроект предполагает не только усиление контроля над СМИ, но и добавляет в список запрещенных сфер деятельности частный бизнес, связанный с трансляцией информации.

14 сентября сообщалось, что власти Китая усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве для укрепления национального единства. Так, Пекин планирует усилить роль сайтов, страниц в социальных сетях и приложений, продвигающих государственную идеологию.По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.

Источник: lenta.ru