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Бывший депутат, осужденный за контрабанду, собрался вновь баллотироваться

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- Наталья Крайнова
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Бывший депутат Дамирбек Асылбек уулу, который раннее был осужден за контрабанду собрался вновь баллотироваться в Жогорку Кенеш. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

По данным списка кандидатов по одномандатным округам, Асылбек уулу Дамирбек выдвинул себя по Ак-Суйскому округу №35. Заявление он подал 11 октября.

Известно, что Дамирбек Асылбек уулу в 2018 году был задержан силовыми структурами Казахстана. Его осудили в Казахстане за создание преступного сообщества и контрабанду и приговорил к десяти годам лишения свободы. Вместе с бывшим депутатом скамью подсудимых заняли ещё 11 человек. Им были предъявлены обвинения в "экономической контрабанде" и в причастности к "транснациональной организованной группе", которая, предположительно, незаконно ввозила товары из Китая в Казахстан и Россию.

В 2019 году его экстрадировали в Кыргызстан. Он отбывал наказание в СИЗО-1. Однако, в августе 2020 года он вышел на свободу. Верховный суд пересмотрел дело бывшего депутата и принял решение о его освобождении.

Также известно, что Асылбек уулу имеет звание мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе и является вице-президентом Азиатской федерации борьбы.В августе этого года президент Садыр Жапаров на церемонии награждения участников Олимпийских игр вручил ему благодарственное письмо.


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URL: https://www.vb.kg/407855
Теги:
выборы, Кыргызстан, Депутат, #Выборы2020
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