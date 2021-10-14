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Уже говорят о четвертой волне

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- Нина Ничипорова
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Ответственно заявляю, коронавирусная зараза к нам не залетит. В аэропорту "Манас" тщательно проверяют ПЦР–тесты у каждого авиапассажира, прилетевшего в Кыргызстан. Меры предосторожности приняты в самом аэропорту. Провожающих в него не пропускают, только пассажиров строго по билетам. И если вдруг "корона" вновь активизируется, то только из–за нашей безалаберности и нежелания соблюдать элементарные меры предосторожности.

А главное - необходимо получить вакцину. Будучи на прошлой неделе в Баку, очень удивилась, как много азербайджанцев вакцинируется, до 64 тысяч человек в сутки. Понятно, что у нас и население меньше, и желающих тоже. А зря.

Наглядный пример - ситуация в России. Рост заболеваемости и антирекорд по смертности (в течение нескольких суток до 800 человек умерших наблюдается среди лиц, по какой–либо причине отказавшихся от прививки).

Ситуацию с коронавирусом и в Кыргызстане нельзя назвать спокойной. Скорее, это затишье. Казалось бы, статистика не такая пугающая как раньше и практически все выздоравливают. Но последствия перенесенного ковида чреваты осложнениями.

Как говорят врачи, наиболее частыми симптомами постковидного синдрома являются слабость, спутанность сознания, отсутствие "ясности в голове", нарушение памяти. Хотя могут поражаться самые разные органы.

- Такое состояние может продолжаться до трех месяцев после выздоровления. Только прививка помогает снизить тяжесть течения постковидного синдрома. Но лучше всего не заболеть коронавирусом вообще, а для этого - вакцинироваться, - говорит доктор медицинских наук Талант Сооронбаев.

"Вирус, интегрированный в клетки, может переживать достаточно долгое время ", - отмечают наши авторитетные инфекционисты. При этом они преду-преждают, что тромбообразование и коагуляционные нарушения являются одной из главных проблем постковидного синдрома. "Это связано со способностью вируса атаковать эндотелий - клетки, выстилающие сосудистую систему. Что приводит к образованию тромбов", - объяснил профессор Сооронбаев. Кроме того, врачи заявляют и о проблемах желудочно–кишечного характера, которые проявились в 15% постковидного синдрома с появлением штамма "дельта".

Российский врач–иммунолог–аллерголог Владимир Болибок сообщил, что выявили новый симптом заражения человека дельта–штаммом COVID–19.

Заболевшие жалуются на насморк, но не на потерю вкуса и обоняния - хотя именно эти симптомы были "маркерами" предыдущих штаммов. Появились жалобы на проблемы с органами желудочно–кишечного тракта. "Ковид имеет то симптомы ОРВИ, то ротовирусной инфекции", - отметил врач, призвав в этой связи проводить тест при каждом подозрении на инфицирование.

В общем "корона" из нашей жизни не уходит. А в России уже заговорили о четвертой волне COVID.


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URL: https://www.vb.kg/407884
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус
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