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Выборы-2021: В Кыргызстане 23 партии определились со списками кандидатов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов на выборах депутатов ЖК КР.

Как сообщает ЦИК, по данным на 13 октября из 73 политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, 26 политических партий уведомили ЦИК КР о проведении съездов, из них 3 партии провели съезды дважды. Всего 23 партии уведомили о выдвинутых списках кандидатов.

Политические партии могут сдать документы на регистрацию до 18.00 часов 18 октября 2021 года. При этом политические партии – "Бүтүн Кыргызстан", "Ата-Мекен", "Ишеним", "Ынтымак" и "Улуттар Биримдиги" к 13 октября сдали документы выдвинутых списков кандидатов для регистрации, в том числе через систему "Электронный кандидат".

23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов
1. Улуттар Биримдиги
2. Ишеним
3. Альянс
4. Партия Зеланых Кыргызстана
5. Патриотическая Партия Единения Кыргызстана
6. Ата Мекен
7. Ыйман Нуру
8. Социально-политическая партия "Надежда Народа"
9. Азаттык
10.Ынтымак
11. Ак Асаба
12. Күчтүү регион
13. Бүтүн Кыргызстан
14. Аруузат – Эл Куту
15 Ата-Журт Кыргызстан
16. Мекенчил Эл
17. "ОРДО"
18. "Либерально-Демократическая Партия Кыргызстана "Багыт"
19. "Жашасын Кыргызстан"
20. "Улуу-Журт"
21. "ЛЕГАЛАЙЗ"
22. "Молодежная Прогрессивная Партия Кыргызстана"
23. "Социал Демократы"

20 партий уведомили об участии на выборах, но позже отказались от участия на выборах
1. Бийлик Элге (Власть народу)
2. Ар-Намыс
3. Аалам
4. Ак Бата
5. Социалист
6. Бирге-Вместе
7. "Биздин Эл" "Наш Народ"
8. "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов"
9. "Эмгек Партиясы"
10. "Чон Казат"
11. "Либерально-Прогрессивная Партия"
12. "Конгресс народов Кыргызстана"
13. "АШАР-Алтан"
14. "Жаратман Эл"
15. "Элдик Партия" "Народная Партия"
16. "Народная Партия" "Моя отчизна" "Менин Мекеним "Элдик Партиясы"
17. "Замандаш"
18. "Акшумкар"
19. "Айкол Кыргызстан"
20. "крестьян (фермеров) Кыргызстана "Баба Дыйкан"

30 партий ранее уведомили об участии, но по состоянию на 13.10.21г. не уведомили об отказе от участия на выборах, из них 6 партий не создали избирательный фонд
1. Актив
2. Акыйкат Кыргызстан
3. Альянс Политических сил Кыргызстана
4. Социально-политическая партия "Сила в единстве" "Күч биримдикте"
5. Жаңы Мезгил
6. "Народная-демократическая партия Кыргызстана"
7. АДИЛЕТ
8. Жаңы ЭРА
9. "Келечек-Будущее"
10. Асыл-Мурас Жаштар"
11. "Республиканская партия "Улутман"
12. "Аманат"
13. "ТУРАН"
14. "Права человека"
15. "Партия народного действия"
16. "Эгемен Кыргызстан"
17. "Народная Патриотическая партия Кыргызстана "ТЫНЧТЫК"
18. "Народный контроль"
19. "Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана"
20. "Чындык"
21. "Мурас"
22. "Родины и созидания "Ак-Шам"
23. "Содружество народов Кыргызстана"
24. Кыргызстан
25. Тилектештик
26. Реформа
27. НУР
28. Ак-Санат
29. Ак-Ниет
30. Асаба


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URL: https://www.vb.kg/407902
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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