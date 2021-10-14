Выборы-2021: В Кыргызстане 23 партии определились со списками кандидатов

В Кыргызстане 23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов на выборах депутатов ЖК КР.

Как сообщает ЦИК, по данным на 13 октября из 73 политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, 26 политических партий уведомили ЦИК КР о проведении съездов, из них 3 партии провели съезды дважды. Всего 23 партии уведомили о выдвинутых списках кандидатов.

Политические партии могут сдать документы на регистрацию до 18.00 часов 18 октября 2021 года. При этом политические партии – "Бүтүн Кыргызстан", "Ата-Мекен", "Ишеним", "Ынтымак" и "Улуттар Биримдиги" к 13 октября сдали документы выдвинутых списков кандидатов для регистрации, в том числе через систему "Электронный кандидат".

23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов 1. Улуттар Биримдиги 2. Ишеним 3. Альянс 4. Партия Зеланых Кыргызстана 5. Патриотическая Партия Единения Кыргызстана 6. Ата Мекен 7. Ыйман Нуру 8. Социально-политическая партия "Надежда Народа" 9. Азаттык 10.Ынтымак 11. Ак Асаба 12. Күчтүү регион 13. Бүтүн Кыргызстан 14. Аруузат – Эл Куту 15 Ата-Журт Кыргызстан 16. Мекенчил Эл 17. "ОРДО" 18. "Либерально-Демократическая Партия Кыргызстана "Багыт" 19. "Жашасын Кыргызстан" 20. "Улуу-Журт" 21. "ЛЕГАЛАЙЗ" 22. "Молодежная Прогрессивная Партия Кыргызстана" 23. "Социал Демократы"

20 партий уведомили об участии на выборах, но позже отказались от участия на выборах 1. Бийлик Элге (Власть народу) 2. Ар-Намыс 3. Аалам 4. Ак Бата 5. Социалист 6. Бирге-Вместе 7. "Биздин Эл" "Наш Народ" 8. "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" 9. "Эмгек Партиясы" 10. "Чон Казат" 11. "Либерально-Прогрессивная Партия" 12. "Конгресс народов Кыргызстана" 13. "АШАР-Алтан" 14. "Жаратман Эл" 15. "Элдик Партия" "Народная Партия" 16. "Народная Партия" "Моя отчизна" "Менин Мекеним "Элдик Партиясы" 17. "Замандаш" 18. "Акшумкар" 19. "Айкол Кыргызстан" 20. "крестьян (фермеров) Кыргызстана "Баба Дыйкан"