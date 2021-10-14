Выборы-2021: В Кыргызстане 23 партии определились со списками кандидатов

В Кыргызстане 23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов на выборах депутатов ЖК КР.
Как сообщает ЦИК, по данным на 13 октября из 73 политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, 26 политических партий уведомили ЦИК КР о проведении съездов, из них 3 партии провели съезды дважды. Всего 23 партии уведомили о выдвинутых списках кандидатов.
Политические партии могут сдать документы на регистрацию до 18.00 часов 18 октября 2021 года. При этом политические партии – "Бүтүн Кыргызстан", "Ата-Мекен", "Ишеним", "Ынтымак" и "Улуттар Биримдиги" к 13 октября сдали документы выдвинутых списков кандидатов для регистрации, в том числе через систему "Электронный кандидат".
|23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов
|1. Улуттар Биримдиги
|2. Ишеним
|3. Альянс
|4. Партия Зеланых Кыргызстана
|5. Патриотическая Партия Единения Кыргызстана
|6. Ата Мекен
|7. Ыйман Нуру
|8. Социально-политическая партия "Надежда Народа"
|9. Азаттык
|10.Ынтымак
|11. Ак Асаба
|12. Күчтүү регион
|13. Бүтүн Кыргызстан
|14. Аруузат – Эл Куту
|15 Ата-Журт Кыргызстан
|16. Мекенчил Эл
|17. "ОРДО"
|18. "Либерально-Демократическая Партия Кыргызстана "Багыт"
|19. "Жашасын Кыргызстан"
|20. "Улуу-Журт"
|21. "ЛЕГАЛАЙЗ"
|22. "Молодежная Прогрессивная Партия Кыргызстана"
|23. "Социал Демократы"
|20 партий уведомили об участии на выборах, но позже отказались от участия на выборах
|1. Бийлик Элге (Власть народу)
|2. Ар-Намыс
|3. Аалам
|4. Ак Бата
|5. Социалист
|6. Бирге-Вместе
|7. "Биздин Эл" "Наш Народ"
|8. "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов"
|9. "Эмгек Партиясы"
|10. "Чон Казат"
|11. "Либерально-Прогрессивная Партия"
|12. "Конгресс народов Кыргызстана"
|13. "АШАР-Алтан"
|14. "Жаратман Эл"
|15. "Элдик Партия" "Народная Партия"
|16. "Народная Партия" "Моя отчизна" "Менин Мекеним "Элдик Партиясы"
|17. "Замандаш"
|18. "Акшумкар"
|19. "Айкол Кыргызстан"
|20. "крестьян (фермеров) Кыргызстана "Баба Дыйкан"
|30 партий ранее уведомили об участии, но по состоянию на 13.10.21г. не уведомили об отказе от участия на выборах, из них 6 партий не создали избирательный фонд
|1. Актив
|2. Акыйкат Кыргызстан
|3. Альянс Политических сил Кыргызстана
|4. Социально-политическая партия "Сила в единстве" "Күч биримдикте"
|5. Жаңы Мезгил
|6. "Народная-демократическая партия Кыргызстана"
|7. АДИЛЕТ
|8. Жаңы ЭРА
|9. "Келечек-Будущее"
|10. Асыл-Мурас Жаштар"
|11. "Республиканская партия "Улутман"
|12. "Аманат"
|13. "ТУРАН"
|14. "Права человека"
|15. "Партия народного действия"
|16. "Эгемен Кыргызстан"
|17. "Народная Патриотическая партия Кыргызстана "ТЫНЧТЫК"
|18. "Народный контроль"
|19. "Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана"
|20. "Чындык"
|21. "Мурас"
|22. "Родины и созидания "Ак-Шам"
|23. "Содружество народов Кыргызстана"
|24. Кыргызстан
|25. Тилектештик
|26. Реформа
|27. НУР
|28. Ак-Санат
|29. Ак-Ниет
|30. Асаба