Коллективу Министерства экономики представили нового министра

В Бишкеке вчера, 13 октября, в Министерстве экономики и коммерции КР представили коллективу нового министра Данияра Амангельдиева, которого вчера же и назначил на эту должность президент страны Садыр Жапаров.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики, нового министра привели в здание и представили первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев и заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев.

"Данияра Амангельдиева по прошлой работе многие члены коллектива уже знают. У него достаточно большой опыт и авторитет, проработал во многих государственных экономических ведомствах страны, был мэром города Токмок, где было достигнуто очень высокое доверие граждан", - сказал в представлении заместитель председателя кабмина Азиз Аалиев

В свою очередь, Данияр Амангельдиев выразил слова благодарности, отметив, что он в полной мере осознает уровень ответственности за доверие, оказанное руководством республики во главе с Акылбеком Жапаровым. Также он отметил, что работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.

Первый зампред кабмина Кожошев также поздравил с назначением Амангельдиева, отметив, что приятно осознавать, что кузница профессионалов, выходцев из Министерства финансов и Министерства экономики продолжают расти и становятся ответственными руководителями. "Коллективом министерства экономики всегда велась большая работа по созданию условий для экономического развития нашей страны. Как и прежде, перед министерством стоят важнейшие задачи по реализации государственной экономической политики, уверен, что коллектив проявит в очередной раз весь свой потенциал и будет эффективно справляться со всеми стоящими задачами", - подчеркнул Кожошев.

Резюме Данияра Амангельдиева: