Коллективу Министерства экономики представили нового министра

В Бишкеке вчера, 13 октября, в Министерстве экономики и коммерции КР представили коллективу нового министра Данияра Амангельдиева, которого вчера же и назначил на эту должность президент страны Садыр Жапаров.
Как сообщает пресс-служба министерства экономики, нового министра привели в здание и представили первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев и заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев.
"Данияра Амангельдиева по прошлой работе многие члены коллектива уже знают. У него достаточно большой опыт и авторитет, проработал во многих государственных экономических ведомствах страны, был мэром города Токмок, где было достигнуто очень высокое доверие граждан", - сказал в представлении заместитель председателя кабмина Азиз Аалиев
В свою очередь, Данияр Амангельдиев выразил слова благодарности, отметив, что он в полной мере осознает уровень ответственности за доверие, оказанное руководством республики во главе с Акылбеком Жапаровым. Также он отметил, что работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.
Первый зампред кабмина Кожошев также поздравил с назначением Амангельдиева, отметив, что приятно осознавать, что кузница профессионалов, выходцев из Министерства финансов и Министерства экономики продолжают расти и становятся ответственными руководителями. "Коллективом министерства экономики всегда велась большая работа по созданию условий для экономического развития нашей страны. Как и прежде, перед министерством стоят важнейшие задачи по реализации государственной экономической политики, уверен, что коллектив проявит в очередной раз весь свой потенциал и будет эффективно справляться со всеми стоящими задачами", - подчеркнул Кожошев.
Резюме Данияра Амангельдиева:
- Дата рождения: 30 марта 1982
- Возраст: 39 лет
- Место рождения: с. Чуй, Чуйский район
- Семейное положение: Женат
- Трудовая деятельность:
- 2003-2004 - стажер отдела планирования и оценка проектов программы государственных инвестиций Департамента инвестиционной политики Министерства финансов КР.
- 2004-2006 - ведущий специалист отдела сотрудничества с международными финансовыми организациями министерства экономического развития, промышленности и торговли КР.
- 2006-2007 - главный специалист, заместитель начальника отдела международного сотрудничества Министерства промышленности, торговли и туризма КР.
- 2007 - ведущий специалист отдела планирования и оценка проектов программы государственных инвестиций управления программы государственных инвестиций министерства экономики и финансов КР.
- 2007 - помощник министра экономического развития и торговли КР.
- 2007-2010 - главный специалист торгового представительства КР в Российской Федерации.
- 2010-2012 - исполняющий обязанности заместителя руководителя торгового представительства КР в Российской Федерации.
- 2012-2013 - заведующий самостоятельным отделом капитальных вложений; заведующий отделом местных бюджетов Управления межбюджетных отношений Министерства финансов КР.
- 2013 - начальник Управления планирования расходов государственного сектора Министерства финансов КР. Член коллегии Министерства финансов Кыргызской Республики.
- 17 марта 2018 - 2020 - мэр города Токмок.
- Образование:
- 1998-2003 - Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, экономический факультет, специальность: бухгалтерский учет и аудит.
- Дополнительное обучение:
- 2004 - семинар АБР "Экономический анализ проектов" (Бишкек).
- 2005 - семинар ТАСИС "Макроэкономическая политика" (Бишкек).
- 2006 - Обучающая программа ВБ "Финансовый менеджмент и выплаты по проектам, финансируемые Всемирным банком" (Бишкек),
- 2014 - Фискально-бюджетная политика. Практикующее сообщество PEMPAL (Россия, Москва).
- 2016 - Планирование проектов государственно-частного партнерства JICA (Япония, Токио),
- 2016 - Управление фондом оплаты труда. Практикующее сообщество PEMPAL (Россия, Москва),
- 2017 - семинар Всемирного банка "Внутренний аудит и контроль в системе государственного управления" (Чолпон-Ата).