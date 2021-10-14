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Задержаны причастные к финансированию террористической деятельности лица

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- Александра Василькова
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В ходе проводимых контртеррористических мероприятий выявлена и пресечена деятельность преступной группы из числа граждан КР, причастных к финансированию террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Отмечено, что в Бишкеке задержаны граждане КР А.А., 1988 года рождения, и А.М., 1990 года рождения. Они подозреваются в финансировании лиц, причастных к организации резонансного теракта за рубежом, унесшего жизни 39 граждан разных стран.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/407904
Теги:
ГКНБ, задержание, терроризм, Кыргызстан
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