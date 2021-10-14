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ГНС собрала налогов и платежей по спецрежимам на 73,1 млн больше плана

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- Александра Василькова
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Государственная налоговая служба (ГНС) за 9 месяцев 2021 года обеспечила сбор налогов и платежей по специальным налоговым режимам в бюджет республики в размере 2 миллиардов 247, 9 миллиона сомов. Это больше прогнозного плана на 73,1 млн сом, сообщает пресс-служба ведомства

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года собрано больше на 676,7 миллиона сомов, темп роста составил 143,1 процента.

В том числе выданы 745 тысяч 945 добровольных патентов на сумму 1 миллиард 755,6 миллиона сомов. Обязательных патентов выдано 44 тысяч 788 на сумму 234,4 миллиона сомов. Поступления от единого налога составили в сумме 257,7 миллиона сомов.

При этом в сентябре месяце 2021 года ГНС обеспечила сбор налогов и платежей по специальным налоговым режимам в размере 250,9 миллиона сомов, что больше прогнозного плана на 77,7 миллиона сомов. А по сравнению с сентябрем 2020 года больше на 31,2 миллилна сомов.


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URL: https://www.vb.kg/407911
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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