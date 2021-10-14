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В Кыргызстане принята национальная программа развития до 2026 года

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент КР Садыр Жапаров подписал указ "О Национальной программе развития КР до 2026 года". Об этом сообщается на сайте президента, где можно ознакомиться с полным текстом программы.

Так, в связи с принятием Конституции КР на референдуме 11 апреля 2021 года и изменением социально-экономической ситуации в стране, руководствуясь статьями 66 и 71 Конституции КР, постановляется:

Утвердить национальную программу развития КР до 2026 года.

Кабинету министров КР:

- разработать и принять план мероприятий по реализации национальной программы развития КР до 2026 года;

- актуализировать инвестиционные проекты, указанные в национальной стратегии развития КР на 2018–2040 годы;

- принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего указа.

Жогорку Кенешу КР, органам судебной власти, органам местного самоуправления рекомендуется согласовать свои стратегические документы (концепции, стратегии, программы) и планы мероприятий с национальной программой развития КР до 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/407920
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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