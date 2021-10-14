Кыргызстанца задержали за подделку долларов

ГКНБ КР в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 225 части 2 пункта1 (Подделка денег и ценных бумаг) УК КР задержан гражданин КР А.К., сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняетсч, что 13 октября проведен обыск в офисе А.К., в ходе которого задержанный добровольно выдал денежные средства в размере 4600 долларов, номиналом по 100 долларов.

По данному материалу назначена судебно-техническая экспертиза. Задержанный в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.