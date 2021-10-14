Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Кыргызстанца задержали за подделку долларов

265  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в рамках досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 225 части 2 пункта1 (Подделка денег и ценных бумаг) УК КР задержан гражданин КР А.К., сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняетсч, что 13 октября проведен обыск в офисе А.К., в ходе которого задержанный добровольно выдал денежные средства в размере 4600 долларов, номиналом по 100 долларов.

По данному материалу назначена судебно-техническая экспертиза. Задержанный в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407926
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  