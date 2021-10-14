Тайырбеку Сарпашеву вновь изменили меру пресечения

Экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева вновь водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По данным СМИ, такое решение принял Перовмайский районный суд Бишкека по ходатайству прокуратуры, так как у следствия появились основания подозревать Сарпашева в побеге из страны.

Напомним, в июне этого года бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев был задержан по статье "Коррупция".

"Следствием установлено, что Тайырбек Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве Кыргызской Республики, в интересах компании "Центерра" препятствовал разработке и принятию проекта Закона "О ледниках", обеспечивающего сохранность ледников.

Более того, Сарпашев согласно преступному сговору, внес на рассмотрение парламента страны дополнения в Водный кодекс республики, позволяющие ЗАО "Кумтор Голд Компани" вести разработку на ледниках, расположенных на руднике "Кумтор", что привело к разрушению ледников Лысый и Давыдов", - информировало ведомство.

В июле бывший первый вице–премьер–министр пошел на сотрудничество со следствием по делу Кумтора и был отпущен под домашний арест.