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Аскар Акаев пожертвует один миллион сомов для центра "Алтын-Балалык"

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- Наталья Крайнова
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Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, поддерживает инициативу действующего президента Садыра Жапарова по завершению реабилитационного центра для детей "Алтын-Балалык", и вкладывает один миллион сомов из полученного научного гранта от ФАНО за 2021 год. Об этом VB.KG сообщили из близкого окружения бывшего президента.

Напомним, что в Кыргызстане стартовал благотворительный марафон по сбору финансовых средств для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Алтын балалык", расположенного в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

Строительство комплекса "Алтын балалык" в Чолпон-Ате началось под патронажем фонда "Мээрим" Майрам Акаевой. После переворота 2005 года комплекс был передан на баланс Министерства здравоохранения. Сейчас на базе этого комплекса минздрав предлагает открыть новый реабилитационный центр для детей.


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URL: https://www.vb.kg/407967
Теги:
Аскар Акаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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