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Делегации МЧС КР в Турции продемонстрировали новую авиационную технику

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- Айжан Мамбеталиева
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Состоялся визит делегации МЧС Кыргызстана в управление авиации генеральной дирекции безопасности МВД Турции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Во время визита делегация из нашей страны была ознакомлена с имеющейся в наличии управления современной авиационной техникой (самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты), а также современным видео-оборудованием, отслеживающим данные летательные аппараты, применяемым при реагировании на чрезвычайные ситуации. А также при поисково-спасательных работах, тушении пожаров, эвакуации населения, оценки чрезвычайных ситуаций и в антитеррористических операциях.


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URL: https://www.vb.kg/407968
Теги:
авиация, Турция, Кыргызстан, МЧС
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