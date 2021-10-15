Делегации МЧС КР в Турции продемонстрировали новую авиационную технику

Состоялся визит делегации МЧС Кыргызстана в управление авиации генеральной дирекции безопасности МВД Турции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Во время визита делегация из нашей страны была ознакомлена с имеющейся в наличии управления современной авиационной техникой (самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты), а также современным видео-оборудованием, отслеживающим данные летательные аппараты, применяемым при реагировании на чрезвычайные ситуации. А также при поисково-спасательных работах, тушении пожаров, эвакуации населения, оценки чрезвычайных ситуаций и в антитеррористических операциях.