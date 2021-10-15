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Министр ЧС КР Бообек Ажикеев посетил береговую охрану Турции

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщил пресс-центр МЧС, в Турции встретились министр ЧС КР Бообек Ажикеев и заместитель командующего береговой охраны входящей в состав МВД Турции, адмирал Женгиз Фитос.

Для кыргызской делегации были продемонстрированы презентации и видеофильм о проводимых береговой охраной операциях, направленных на поддержание правопорядка, патрулирования побережья, охрану морских границ, принятию мер по нейтрализации взрывных устройств и подозрительных объектов, обнаруженных у побережья и в море.

Кроме того, турецкая береговая охрана является главной организацией Турции, которая занимается координацией поисково-спасательных операций и водолазных работ.

Было организовано ознакомление с имеющейся на балансе береговой охраны техникой и оборудованием, состоящей из кораблей, катеров, поисково-спасательных судов, подводных поисковых аппаратов, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

При береговой охране также имеются образовательные курсы, направленные на обучение вождению катеров, по десантной подготовке и поисково-спасательным работам.

По просьбе кыргызской стороны относительно возможности обучения кыргызских водолазов на курсах проведения подводно-технических работ, турецкая сторона с учетом отсутствия данного направления обучения при береговой охране, выразила готовность направления дополнительной информации об указанных курсах в других организациях Турции.

Стороны также договорились дополнительно изучить вопрос о возможности оказания помощи Кыргызстану в виде предоставления катеров.


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URL: https://www.vb.kg/407969
Теги:
МЧС, Турция, сотрудничество, Кыргызстан
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