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Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

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Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис [заражение крови]", - сказал ведущий в прямом эфире, добавив, что экс-главе американской администрации назначено лечение антибиотиками. По сведениям телеканала, у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему. Как отметил ведущий, заболевание было диагностировано на ранней стадии, благодаря чему организм пациента хорошо реагирует на терапию.

В свою очередь представитель Клинтона Анхель Уренья проинформировал, что 75-летний бывший американский лидер, который провел в больнице уже два дня, идет на поправку. "Во вторник вечером президент Клинтон поступил в медицинский центр Калифорнийского университета для лечения от инфекции, не связанной с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Он идет на поправку, находится в хорошем расположении духа и благодарен докторам, медсестрам и персоналу за отличный медицинский уход", - написал Уренья в Twitter.

Клинтон - 42-й президент США (1993-2001), ставший одним из самых популярных американских лидеров: уровень его поддержки в конце правления составлял 66%. Вашингтонская администрация в то время уделяла большое внимание установлению тесных связей между американским и российским президентами, что существенно облегчило Соединенным Штатам процесс выработки компромиссных решений с РФ: Клинтон и Борис Ельцин встречались за 8 лет 18 раз, то есть чаще, чем все руководители США и СССР или России. Вместе с тем период пребывания Клинтона у власти связан с началом военной операции НАТО против Югославии, из-за чего американо-российские отношения заметно ухудшились.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/407979
Теги:
президент, США
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