Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 97.65 - 99.10

В Туркменистане с начала пандемии зарегистрировано 25000 смертей

268  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Туркменистан продолжает утверждать, что на территории страны до сих пор не выявлено ни единого случая COVID-19. В то время, как эти утверждения звучат, в том числе на встречах с высокопоставленными международными чиновниками, осведомлённый источник Азатлыка в системе здравоохранения Туркменистана сообщил, что туркменское правительство всё-таки ведёт секретный учёт умерших от коронавируса. Азатлык пока не смог подтвердить предоставленную осведомлённым источником информацию по другим каналам. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности также отказалось отвечать на вопросы Азатлыка по поводу данной информации.

Согласно информации, предоставленной источником 14 октября, с начала пандемии в 2020 году в Туркменистане от коронавируса умерло более 25 тысяч человек.

"Хотя цифры по умершим [от коронавируса] не публикуются, велаяты ежедневно отправляют об этом отчёты в Министерство здравоохранения. Кураторы, прикреплённые к министерству из службы безопасности, собирают отчёты из велаятов и проводят общий контроль связанного с ситуацией процесса", утверждает источник, пожелавший не раскрывать свою личность, опасаясь за безопасность.

По его словам, больше всего смертей зарегистрировано в Лебапском и Марыйском велаятах, считающихся основными очагами коронавируса. Азатлык и ранее сообщал о резком росте случаев коронавируса по всей стране, особенно в южном и восточном регионах Туркменистана, где в течение нескольких последних месяцев стремительно распространялся дельта вариант. Из этих регионов регулярно поступали сообщения о большом количестве заболевших COVID-19 и умерших от его последствий.

Источник также отметил, что поступающие из велаятов цифры вероятно занижены и не отражают реальную ситуацию.

"Администрации регионов, опасаясь последствий, реальные данные о смертях отправляют с задержкой. Это невозможно точно установить, так как по приказу местных властей в большинстве случаев в свидетельствах о смерти указывают ложные причины смертей. Только в отдельных случаях причиной смерти указывается коронавирус, и отчёт отправляется в Ашхабад", утверждает источник.

Напомним, корреспонденты Азатлыка из разных регионов страны сообщали об устном требовании к медработникам не упоминать и не ставить диагноз COVID-19, а в случае смертей указывать иные причины, такие как сердечная недостаточность.

Как было сказано выше, получить комментарии или разъяснения по поводу сообщений о секретном учёте жертв коронавируса в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности не представилось возможным.

По информации корреспондентов и источников Азатлыка, пандемия показала, что Туркменистан не был готов к решению кризисной ситуации, связанной с охраной здоровья населения. Туркменские власти вообще не комментируют тревожные сообщения о большом количестве смертей, заболеваний и острой нехватке лекарств, настаивая на том, что на территории страны не выявлено случаев коронавируса.

На прошлой неделе президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге в Ашхабаде ещё раз заявил о полном отсутствии коронавируса в своей стране. По его утверждениям, в Туркменистане уже вакцинированы "более 70 процентов населения".

В свою очередь, по крайней мере, как утверждает Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ), высокопоставленный чиновник ВОЗ "поблагодарил" Бердымухамедова за усилия в борьбе против коронавируса, не упомянув при этом сообщения независимых СМИ о реальной ситуации с коронавирусом в Туркменистане.

Согласно сообщению ТДХ от 8 октября, Клюге выразил глубокую признательность Бердымухамедову "за инициативный подход к выстраиванию многостороннего партнёрства и большой вклад в общие усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа". Клюге, как пишет ТДХ, также с удовлетворением отметил, что Туркменистан занимает "лидирующие позиции" в мире по противодействию коронавирусу.

Азатлыку также не удалось получить комментариев в Европейском региональном бюро о заявлениях, предположительно сделанных Хансом Клюге на фоне сообщений о большом количестве жертв коронавируса в Туркменистане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407986
Теги:
Туркменистан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  