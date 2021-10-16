Жапаров: Структура администрации президента будет полностью пересмотрена

Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провел рабочее совещание с сотрудниками Администрации Президента Кыргызской Республики, где обозначил основные направления работы Администрации на ближайшую перспективу. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он отметил, что Президентом Кыргызской Республики перед Администрацией Президента поставлена основная задача – обеспечить четкий контроль исполнения решений главы государства, при этом большая ответственность будет возложена на профильные министерства.

"Я прошел все ступени в карьере государственного служащего и знаю, как была ранее построена работа в Администрации Президента и Правительства. Принципы организации рабочего процесса необходимо полностью пересмотреть в пользу принятия быстрых и эффективных решений. Ни один документ не должен "застревать" в Администрации Президента. Каждый сотрудник должен обладать профессиональными качествами, среди которых готовность работать в команде, действовать оперативно, слаженно, с полной самоотдачей во благо государства", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Председатель Кабинета Министров отметил, что впереди большие перемены, необходимо решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, реализация которых предусматривает новый подход к государственному управлению на всех уровнях власти, начиная от айыл окмоту и заканчивая высшим руководством республики.

Глава Кабмина призвал руководителей структурных подразделений Администрации Президента объединить усилия для достижения самых амбициозных планов, подчеркнув, что пришло время отказаться от громоздкой и малоэффективной системы принятия решений и образовать мобильную и работоспособную Администрацию Президента из высокообразованных специалистов, готовых эффективно справляться с самыми ответственными задачами.