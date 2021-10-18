Сотрудники "Акнета" вышли на митинг против бывшего учредителя

Адвокат находящегося в СИЗО ГКНБ под следствием по делу о захвате здания офиса компании "Акнет" Абас Мамбетакунов рассказал журналистам, что его подзащитный тяжело болен и ему необходимо срочно изменить меру пресечения. При этом, никакого медицинского заключения юрист журналистам не показал.

К слову, Кубан Ажимудинов, сидящий в СИЗО четвертый месяц, за этот период уже успел побывать на стационарном лечении. Причем не где-нибудь, а в легендарном "Бикарде", где лечатся все заболевшие коррупционеры КР. Его вернули под стражу после факта нарушения режима.

Также Мамбетакунов заявил, что считает дело своего клиента политически мотивированным, что якобы прежние власти хотели "закатать Ажимудинова в асфальт", чтобы отобрать основанный им бизнес – компанию "Акнет".

Вместе с тем, ни юристы Ажимудинова, ни его отец не в состоянии объяснить несмотря на затянувшееся якобы рейдерство то ли со стороны государства, то ли с чьей-то еще, состав учредителей "Акнета" никак не изменился. Не знают представители Ажимудинова также, почему с отстранением их клиента от управления компанией, ее налоговые выплаты резко увеличились – с 5 миллионов сомов д0 60 миллионов сомов. Скандальную же видеозапись, на которой находящийся на тот момент под домашним арестом Кубан Ажимудинов отдыхает в компании сейчас бывшего, а тогда действующего главы ГСИН Мелиса Турганбаева, называют устаревшей. Дескать, Ажимудинов и Турганбаев – друзья, и сняли их вместе задолго до посадки первого.

Пока юристы Кубана Ажимудинова рассказывали журналистам о том, что их подзащитный ни в чем не виноват, возле здания, где проходила пресс-конференция, шла акция протеста. На нее собрались сотрудники "Акнета". Причем мужчины в форменной одежде компании пришли вовсе не для того, чтобы поддержать требования адвокатов Ажимудинова, а как раз наоборот. Возвращения своего бывшего начальника рядовые акнетовцы не хотят. Кроме того, их возмущает тот факт, что адвокаты Кубана Ажимудинова политизируют процесс и делают все, чтобы затянуть судебные разбирательства.

"Нам нужна стабильность, гарантии, что мы сможем спокойно работать и вовремя получать заработную плату. Вместо этого, после каждой пресс-конференции, а их было, наверное, уже пять или шесть, в компании начинаются проверки. Это приводит к тому, что наши ребята на время теряют работу. И никто не задумывается, каково в это время их семьям", - возмутился один из протестующих.

По словам главы одного из отделов "Акнета" Мирбека Сопиева, с той поры, как Кубан Ажимудинов был отстранен от руководства компанией, там многое изменилось, в том числе условия работы – в лучшую сторону.

"Мы трудимся на законных основаниях. Сейчас у нас есть социальные и налоговые отчисления, медицинская страховка, оплата больничного листа и отпускных. Зарплаты выросли более чем в два раза. Каждый из нас держится за свою работу, поскольку она дает возможность нам кормить свои семьи", - сказал он.

Сопиев отметил, что многих сотрудников возмущает то, что сторонники Ажимудинова постоянно требуют приостановить работу компании на то время, пока их клиент находится под следствием.

Впрочем, как рассказал адвокат Рустам Абдурауфов, представляющий интересы интернет-провайдера, компания не может быть взята под арест, поскольку состав учредителей не изменился. Кроме того, в СИЗО ГКНБ Ажимудинов находится вовсе не из-за разбирательств между учредителями: мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по уголовному делу о захвате здания. А это уже не экономика, а общественная безопасность.

Напомним, после событий 5-6 октября 2020 года в соцсетях появилось видео, в котором Кубан Ажимудинов вместе со своим братом пришел в "Акнет" и пытался забрать печати и ключи от здания. После этого инцидента Ажимудинова стали подозревать не только в присвоении вверенного имущества и уклонении от уплаты налогов, но также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

"Что касается задолженности перед государством по налогам, то тут ситуация следующая. Эта задолженность возникла в то время, когда компанией управлял Кубан Ажимудинов. Он занижал выручку и выводил из "Акнета" деньги. Все схемы – куда и как – есть в материалах уголовного дела. Это означает, что другие учредители не несут ответственности за неуплату налогов", - сказал адвокат.

По его словам, Ажимудинов имеет возможность начать погашать задолженность перед государством.

"На момент его задержания, у него в банковской ячейке был обнаружен 1 миллион долларов. То есть он мог бы закрыть перед государством хотя бы какую-то часть долга. Вместо этого, его представители стараются затянуть процесс, постоянно политизируя это разбирательство", - говорит Абдурауфов.

Адвокат убежден, что никакой политики в этом деле нет.

"Этого не было ни при предыдущем президенте, ни при действующем. Мне вообще такие заявления кажутся абсурдными. Судите сами, во время президентства Сооронбая Жээнбекова состоялось аж 74 судебных процесса, которые в итоге ни к чему не привели. Если бы речь шла о рейдерстве, то можно было уложиться в 15 процессов", - говорит адвокат.

По его словам, сейчас процедура рассмотрения еще больше замедлилась, поскольку судебные заседания проходят в онлайн-формате.

Вместе с тем, он отметил, что и компания, и другие учредители "Акнета" заинтересованы в скорейшем завершении судебных разбирательств.

"Все хотят уже поставить точку в этом деле, чтобы компания спокойно работала, давала рабочие места, платила законные налоги и выплачивала дивиденды", - резюмировал он.

Отметим, компания "Акнет" попала в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Основанием для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы, обвинившего партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО и т.д. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.